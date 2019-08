Arbeitsmarktexpertin Christiane Schönefeld gewählt

In einer Sondersitzung hat sich der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Berlin am Donnerstag (29.08.19) für Christiane Schönefeld als Vorstand Ressourcen der BA entschieden. Die Personalie wird demnächst der Bundesregierung vorgeschlagen.

Urgestein in der Bundesagentur für Arbeit

Nach dem Rauswurf von Finanz- und Personalchefin Valerie Holsboer soll die 62 Jahre alte Christiane Schönefeld in den Vorstand der Bundesagentur für Arbeit (BA) aufrücken. Schönefeld ist seit 1986 direkt nach ihrem Jura-Studium und Referendariat zur damaligen Bundesanstalt für Arbeit gekommen. Sie gilt als Urgestein in der BA. Sie leitet seit 15 Jahren die Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen und ist damit zuständig für 30 Agenturen und 103 Geschäftsstellen. Die 62-Jährige soll nun künftig die Ressorts Personal und Finanzen der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg übernehmen.

Ausgewiesene Arbeitsmarktexpertin

Annelie Buntenbach, Vorsitzende des Verwaltungsrats begrüßte die Entscheidung für die ausgewiesene Arbeitsmarktexpertin: Christiane Schönefeld sei eine sehr kompetente und gefragte Arbeitsmarktexpertin, die über langjährige Führungserfahrung in der Bundesagentur für Arbeit verfügt. Sie sei immer nah an der Praxis gewesen und ihre arbeitsmarkpolitische Expertise seien in viele Weiterentwicklungsprojekte eingeflossen. Nun könne Schönefeld in Zukunft zentral von Nürnberg aus wesentliche Impulse geben. Formal muss das Bundeskabinett die Neubesetzung noch bestätigen.