Arbeitsmarkt: Weniger Arbeitslose im September in Schwaben

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit gab es im September 2.006 Arbeitslose weniger als im August. Die Arbeitslosenquote sank von 2,8 Prozent im August auf aktuell 2,6 Prozent. Im Vergleich zum September 2017 waren 1.864 Menschen weniger arbeitslos gemeldet. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holzwart, bezeichnet dies als exzellenten Wert.

Fachkräfte gesucht

Die Nachfrage nach Beschäftigten sei laut Holzwart in Schwaben ungebrochen hoch. "Die Arbeitgeber suchen Fachkräfte", sagte Holtzwart dem Bayerischen Rundfunk. Holtzwart hält aber es allerdings für problematisch, dass viele arbeitslose Menschen nicht zu dem von den Arbeitgebern gesuchten Profil passen.

Arbeitssuchende sollen sich weiterqualifizieren

Die schwäbischen Arbeitsagenturen zählen 11.700 ungelernte Arbeitslose, aber nur 3.800 offene Helferstellen, die für sie in Frage kämen. Dagegen meldeten Unternehmen 12.800 offene Stellen auf Fachkraftniveau. Holtzwart rät den Betroffenen deshalb, sich bei den Arbeitsagenturen oder Jobcentern über mögliche Qualifizierungsmaßnahmen zu informieren. Das würde ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen.

Arbeitslosenquote in Augsburg am höchsten

Beim Blick auf die Arbeitslosenquoten zeigen sich in Schwaben deutliche, regionale Unterschiede: So verzeichnet der nördlichste Landkreis Donau-Ries mit 1,6 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote in Schwaben, die Stadt Augsburg mit 5,1 Prozent die höchste.