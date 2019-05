Arbeitsmarkt: Unterfranken bayernweit im Mittelfeld

Im Vergleich zum April sank die Quote leicht um 0,1 Prozentpunkte. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen allerdings angestiegen – um 674 auf 20.080. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart führt dies auf Entlassungen vor allem in Schweinfurt zurück. Seinen Worten zufolge befindet sich die Automobilbranche in einer „temporären Schwäche“, was vor allem die Region Schweinfurt trifft. Entlassen wird im Moment allerdings nicht die Stammbelegschaft der jeweiligen Firmen, sondern es trifft vor allem die Zeitarbeiter.

Geringste Arbeitslosenquote im Landkreis Main-Spessart

Insgesamt befinde sich die Arbeitsmarktsituation allerdings auf einem hohen Niveau, bescheinigte Holtzwart. Die Zahl der Beschäftigten ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent gestiegen. Und auch die Zahl der offenen Stellen hat im Jahresvergleich zugenommen. Gesucht werden Arbeitskräfte vor allem im Verkauf, im Bereich Erziehung und Sozialarbeit und für Büro und Sekretariat.

Die geringste Arbeitslosenquote weist aktuell der Landkreis Main-Spessart mit 1,6 Prozent auf. Die höchste Quote verzeichnet die Stadt Schweinfurt mit 6,0 Prozent. Das ist auch bayernweit der höchste Wert innerhalb der Städte und Landkreise.