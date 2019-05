Arbeitsmarkt: Situation in Oberfranken "solide und gut"

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Oberfranken im Mai um 360 auf 18.117 gesunken. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum April um 0,1 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr blieb die Quote gleich.

Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart sprach von einem "soliden und guten" Arbeitsmarkt in Oberfranken. Allerdings sei die Lage in Oberfranken zuletzt nicht mehr so dynamisch gewesen wie noch vor einigen Monaten. Die Beschäftigung sei im Vergleich zum Mai vor einem Jahr nur um 1,3 Prozent gestiegen.

Die meisten offenen Stellen im Verkauf

Ein wenig dynamischer Arbeitsmarkt ist gut für diejenigen, die bereits Arbeit haben, da eher wenig Menschen entlassen werden. Menschen, die gerade einen Job suchen, haben allerdings geringere Chancen, da auch weniger Stellen frei werden. Die meisten offenen Stellen gibt es in Oberfranken im Verkauf, im Bereich Erziehung und Sozialarbeit sowie im Büro und Sekretariat.

Am geringsten ist die Arbeitslosenquote in Oberfranken im Landkreis Bamberg mit 2,0 Prozent. Am höchsten ist sie in der Stadt Hof mit 5,3 Prozent. Das ist hinter der Stadt Schweinfurt der zweitschlechteste Wert in Bayern.