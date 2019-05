Arbeitsmarkt: Oberpfalz unter den Spitzenreitern in Bayern

Mit einer aktuellen Arbeitslosenquote von 2,5 Prozent teilt sich die Oberpfalz den Spitzenplatz unter den bayerischen Regierungsbezirken mit Oberbayern und Schwaben. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum April gesunken – um 346 auf 15.817. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosenzahl allerdings gestiegen – um 748 beziehungsweise 0,1 Prozentpunkte.

Ursache dafür sei ein Anstieg der Arbeitslosigkeit im Großraum Regensburg und im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, so der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart. Das betreffe Menschen in der Zeitarbeit und in der Automobilbranche. Trotzdem bescheinigt Holtzwart der Oberpfalz insgesamt eine "hervorragende Entwicklung". Die Zahl der Beschäftigten wachse weiter.

Fachkräftemangel in einigen Branchen

In einigen Branchen gibt es laut Arbeitsmarktbericht einen starken Fachkräftemangel. Besonders in der Altenpflege, in der Softwareentwicklung und bei Klempnern können freie Stellen erst nach einer langen Vakanz von über sechs oder sieben Monaten besetzt werden.

Der Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hat aktuell die niedrigste Arbeitslosenquote mit 1,6 Prozent. Am höchsten ist die Quote in der Stadt Weiden mit 4,9 Prozent.