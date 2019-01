Arbeitsmarkt: Oberpfalz ist bayerischer Spitzenreiter

Im Dezember 2017 lag die Quote noch bei 2,6 Prozent. Peter Michel von der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit spricht von einer „guten Lage“ auf dem Arbeitsmarkt. Davon würden aber nicht alle profitieren. Vor allem Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung würden schwer einen Job finden: Im Dezember haben rund 6.900 Menschen eine Arbeit in einer Helfertätigkeit gesucht, den Arbeitsagenturen und Jobcentern in der Oberpfalz sind im gleichen Zeitraum nur 2.400 offene Stellen für Ungelernte bekannt gewesen.

„Von daher ist hier die Strategie, durch Investitionen in Qualifizierung, diesem Trend entgegenzuwirken.“ Peter Michel, Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit.

Die niedrigste Arbeitslosenquote in der Oberpfalz verzeichnet der Landkreis Neumarkt i.d.Opf. mit 1,6 Prozent, die höchste die Stadt Weiden mit 5,3 Prozent.