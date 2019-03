Arbeitsmarkt Oberpfalz: Frühjahrsbelebung "in vollem Gange"

In der Oberpfalz hat im März die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt eingesetzt: Wie die Bundesagentur für Arbeit heute mitteilte, ist die Zahl der Arbeitslosen von Februar auf März um 2.377 auf aktuell 18.561 gesunken. Die Arbeitslosenquote verringerte sich dadurch um 0,4 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent.

Saisonaler Ausschlag

Der Anteil der Beschäftigten in wetterabhängigen Außenberufen, etwa im Baugewerbe, ist in der Oberpfalz wie auch in Niederbayern höher als in anderen Regierungsbezirken. Deshalb sei der saisonale Ausschlag hier traditionellerweise besonders stark, erklärt der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart.

"Die Frühjahrsbelebung ist in der Oberpfalz in vollem Gange und wird sich bis nach Ostern hinziehen." Ralf Holtzwart, Chef der bayerischen Arbeitsagenturen

Im März vor einem Jahr lag die Arbeitslosigkeit in der Oberpfalz noch bei 3,3 Prozent.