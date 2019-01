Arbeitsmarkt: Oberpfalz büßt bayerische Spitzenposition ein

Die Arbeitslosenquote erhöhte sich damit von 2,5 Prozent im Dezember auf 3,3 Prozent im Januar. Dadurch hat die Oberpfalz ihre Spitzenposition unter den bayerischen Regierungsbezirken verloren und liegt derzeit nur auf Rang 4. Der Regierungsbezirk verzeichnet mit rund 32 Prozent nach Niederbayern den höchsten prozentualen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat.

Saisonale Schwankung

Allerdings wirken sich in der Oberpfalz – ähnlich wie in Niederbayern – saisonale Schwankungen besonders stark aus. Denn auch hier sind viele Menschen in der Baubranche beschäftigt. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, spricht daher auch von einem "temporären" Anstieg der Arbeitslosigkeit.

"Wir wissen: sobald die Sonne wieder länger scheint, geht die Arbeitslosenzahl auch wieder zurück. Das sehen wir auch an den Entwicklungen der vergangenen Jahre." Ralf Holtzwart, Chef der bayerischen Arbeitsagenturen

Tatsächlich war die Arbeitslosenquote im Januar 2018 noch etwas höher. Damals lag sie bei 3,4 Prozent. Zudem ist die Beschäftigung in den letzten fünf Jahren in der Oberpfalz etwas stärker gestiegen als im bayerischen Durchschnitt. Sie legte um 14,3 Prozent zu – bayernweit liegt die Steigerungsrate bei 13 Prozent. Und der Beschäftigungsanstieg bei den über 55-Jährigen ist in der Oberpfalz mit 46,4 Prozent seit 2013 bayernweit am höchsten. Die niedrigste Arbeitslosenquote in der Oberpfalz verzeichnet aktuell der Landkreis Neumarkt mit 2,2 Prozent, die höchste die Stadt Weiden mit 5,9 Prozent.