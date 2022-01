Arbeitsmarkt Oberfranken: Erholung geht weiter

In Oberfranken ist die Arbeitslosenzahl im Dezember saisonüblich gestiegen. So kletterte die Arbeitslosenquote binnen eines Monats von 3,0 auf 3,2 Prozent nach oben. Sie liegt damit über dem bayerischen Durchschnitt von 2,9 Prozent.

Arbeitslosenquote hängt auch von bestimmten Faktoren ab

Insgesamt waren im Dezember 19.266 Oberfränkinnen und Oberfranken arbeitslos gemeldet. Der Anstieg geht in erster Linie auf den saisonüblichen Rückgang in Außenberufen zurück, so der Leiter der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart.

Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit besonders betroffen seien daher unter anderem das touristisch geprägte Fichtelgebirge und witterungsabhängige Betriebe im Raum Wunsiedel. Im Kreis Wunsiedel liegt die Arbeitslosenquote bei 4,1 Prozent. Der Landkreis Bamberg verzeichnet mit 2,2 Prozent die beste Quote.

Oberfranken: Weniger Arbeitslose als vor zwei Jahren

Gegenüber Dezember 2019 hat sich die Lage in ganz Oberfranken verbessert, sagt Holtzwart und verweist auf einen Rückgang der Arbeitslosenquote von 3,8 auf 3,2 Prozent. Das zeige, dass die Erholung am oberfränkischen Arbeitsmarkt weitergehe.