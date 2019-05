Arbeitsmarkt: Oberbayern hat weiter die Nase vorn

Die Zahl der Arbeitslosen in Oberbayern ist im April um 1.126 auf 67.964 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr sank sie noch etwas deutlicher um 0,2 Prozentpunkte. Oberbayern teilt sich damit den ersten Platz unter den Regierungsbezirken mit der Oberpfalz und Schwaben. Die insgesamt positive Arbeitsmarktentwicklung in Bayern sei vor allem auf die positive Entwicklung in Oberbayern zurückzuführen, sagte der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart.

Stärke der Wirtschaft

Innerhalb Oberbayerns sei die Entwicklung in München besonders hervorstechend. In der Landeshauptstadt liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 3,4 Prozent, das sind 0,3 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. Nach den Worten von Holtzwart ist die große Stärke Oberbayerns die sehr vielfältige Wirtschaft. Von der Verwaltung über die Wissenschaft bis hin zum verarbeitenden Gewerbe und den Dienstleistungen sei alles vorhanden.

Eichstätt top, Rosenheim Schlusslicht

Die geringste Arbeitslosenquote weist im Mai der Landkreis Eichstätt auf mit 1,3 Prozent, die höchste Quote hat die Stadt Rosenheim mit 3,7 Prozent.