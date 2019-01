Arbeitsmarkt Mittelfranken: Rote Laterne abgegeben

Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilt, waren im Januar 38.184 Menschen in Mittelfranken ohne Job. Das waren 4.866 mehr als im Dezember, aber 1.690 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Dezember um 0,5 Punkte auf jetzt 3,8 Prozent. vor einem Jahr hatte sie noch bei 4,0 Prozent gelegen.

Meiste Menschen in Grundsicherung

Nach Oberbayern hat Mittelfranken in absoluten Zahlen den größten Rückgang der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen, betont der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart. Allerdings sind hier auch nach wie vor bayernweit die meisten Menschen in der Grundsicherung gemeldet: 19.859 oder 52 Prozent der Arbeitslosen in Mittelfranken sind Hartz-IV-Empfänger. Bayernweit liegt der Anteil nur bei 40 Prozent.

Ausländer tragen zum Anstieg bei

Betrachtet man den Zeitraum der letzten fünf Jahre, dann legt Mittelfranken aber bei der Beschäftigung kräftig zu. Sie ist um rund 80.000 Menschen bzw. 11 Prozent gestiegen. Getragen werde dieser Anstieg vor allem von der ausländischen Bevölkerung, betont Holtzwart. So sind im Vergleich zu 2013 mittlerweile 44.480 Menschen ausländischer Herkunft mehr in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen. Das entspricht einer Steigerung von 67 Prozent. Die Beschäftigung der Deutschen legte in diesem Zeitraum um 35.826 Personen bzw. 6 Prozent zu.

Viele Akademiker, viele ohne Berufsabschluss

In Mittelfranken steht ein hoher Anteil an Akademikern vielen Beschäftigten ohne Berufsabschluss gegenüber. Über 100.000 Beschäftigte haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Mit 12,9 Prozent ist das der höchste Anteilswert in Bayern. Auf der anderen Seite ist der Anteil der Beschäftigten mit akademischem Berufsabschluss mit 16,7 Prozent der höchste Wert nach Oberbayern. Die höchste Arbeitslosenquote in Mittelfranken verzeichnet die Stadt Nürnberg mit 5,7 Prozent, die niedrigste die Landkreise Neustadt a.d. Aisch/Bad Windsheim und Erlangen-Höchstadt mit jeweils 2,1 Prozent.