Arbeitsmarkt: Mittelfranken holt weiter auf

Auch im Vergleich zum vergangenen Jahr hat Mittelfranken die Arbeitslosigkeit um 0,1 Prozentpunkte abbauen können. Die Zahl der Beschäftigten hat innerhalb eines Jahres um 2,1 Prozent zugenommen.

Viele neue Arbeitsplätze in Nürnberg

Viele Menschen hätten Chancen auf dem Arbeitsmarkt, sagt der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart. Vor allem in Nürnberg entstünden viele neue Arbeitsplätze. Nach den Worten von Holtzwart hat die Entwicklung in Mittelfranken einen großen Anteil daran, dass es dem bayerischen Arbeitsmarkt insgesamt so gut gehe.

Stadt Nürnberg bleibt hinten

Innerhalb Mittelfrankens hat aktuell der Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim die geringste Arbeitslosenquote mit 1,7 Prozent. Trotz der guten Entwicklung bleibt die Stadt Nürnberg vorerst das Schlusslicht mit einer Quote von 5,2 Prozent.