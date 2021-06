Arbeitsmarkt: Mehr Stellenangebote und weniger Arbeitslose

Die Zahl der Arbeitslosen in Oberfranken ist im Juni weiter gesunken. Sie ging gegenüber dem Mai um 902 auf 21.397 zurück. Die Arbeitslosenquote verringerte sich damit von 3,7 auf 3,5 Prozent. Zugleich stieg die Nachfrage der Betriebe nach Arbeitskräften weiter an. Auch Azubis werden dringend gesucht.

Zahl der Stellenangebote in Oberfranken nimmt deutlich zu

Unter den bayerischen Regierungsbezirken verzeichnet Oberfranken die größte Zunahme an gemeldeten offenen Stellen im Jahresverlauf. Als Ursache für diese Entwicklung nennt der Leiter der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralph Holtzwart, vor allem die Corona-Lockerungen. Besonders das touristisch geprägte Fichtelgebirge profitiere davon. Allerdings würden anhaltende Auswirkungen der Pandemie und ein Mangel von Rohstoffen für das verarbeitende Gewerbe die konjunkturelle Entwicklung vielerorts in Bayern bremsen.

Arbeitslosenquote leicht über bayerischem Durchschnitt

Im gesamtbayerischen Vergleich liegt Oberfrankens Arbeitslosenquote 0,1 Prozentpunkte über dem Durchschnitt von 3,4 Prozent. Ralph Holtzwart spricht von einer "prima Entwicklung" in Oberfranken. Wörtlich sagte er: "Wir hatten im vergangenen Jahr eine Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent. Jetzt haben wir 3,5 Prozent." Das bedeute, dass die Nachfrage nach Beschäftigung wieder deutlich angezogen habe. Die Stellenangebote würden zunehmen und es werden auch in den nächsten Monaten weitere Menschen in Beschäftigung kommen, so Holtzwart.

Hof mit Arbeitslosenquote von sechs Prozent

Erfreulich sei auch der Rückgang der Arbeitslosigkeit in Hof auf eine Quote von nun 6,0 Prozent. Noch im März hatte die Stadt mit einer Quote von 6,9 den höchsten Wert in Bayern.