Arbeitsmarkt: Mehr Arbeitslose im Raum Schweinfurt

In Unterfranken hat die Arbeitslosenquote im August erstmals seit längerer Zeit keine zwei mehr vor dem Komma. Aktuell liegt die Quote bei 3,0 Prozent. Unterfranken befindet sich damit im Mittelfeld unter den bayerischen Regierungsbezirken. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Quote um 0,3 Prozentpunkte. Die Zahl der Arbeitslosen ist um 1.851 auf 22.472 angestiegen. Der Anstieg im August hat saisonale Gründe. Im Sommer melden sich viele Schul- und Hochschulabgänger vorübergehend arbeitslos.

Viele Zeitarbeiter entlassen

Aber auch im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosenquote leicht gestiegen – um 0,1 Prozentpunkte. Verantwortlich dafür ist vor allem der Zuwachs an Arbeitslosen in und um Schweinfurt. Dort befinde sich ein Zentrum des verarbeitenden Gewerbes, speziell der Metall- und Elektroindustrie, so der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart. Diese Bereiche seien besonders von den aktuellen wirtschaftlichen Eintrübungen betroffen. Entlassen werden nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit momentan vor allem Zeitarbeiter.

Die meisten Arbeitslosen in Schweinfurt

Dementsprechend weist die Stadt Schweinfurt die höchste Arbeitslosenquote im Bezirk auf. Sie liegt bei 6,5 Prozent, das ist auch bayernweit der höchste Wert unter den Städten und Landkreisen. Die niedrigste Arbeitslosenquote in Unterfranken verzeichnet der Landkreis Main-Spessart mit 1,9 Prozent.