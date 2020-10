Arbeitsmarkt in Oberfranken macht Sprung nach vorne

Oberfranken hat im Oktober auf dem Arbeitsmarkt einen Sprung nach vorne gemacht. Die oberfränkische Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum September um 0,3 Prozentpunkt auf 3,7 Prozent. Damit entspricht sie dem bayerischen Durchschnittswert. Bisher hatten Ober- und Mittelfranken stets die beiden letzten Plätze bei den Regierungsbezirken belegt und damit die höchste Arbeitslosenquote aufgewiesen.

Starke Baubranche auf oberfränkischem Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt in Oberfranken werde vor allem von einer starken Baubranche getragen, so der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart. Auch in der öffentlichen Verwaltung und der Energieversorgung sei die Nachfrage nach Arbeitskräften groß. Diese drei Branchen seien vergleichsweise wenig von der Corona-Pandemie betroffen, so Holtzwart.

Oberfranken: Landkreis Bamberg mit niedrigster Arbeitslosenquote

Die höchste Arbeitslosenquote in Oberfranken verzeichnet aktuell die Stadt Hof mit 6,3 Prozent. Am niedrigsten ist die Quote im Landkreis Bamberg mit 2,7 Prozent.