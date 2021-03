Arbeitsmarkt in der nördlichen Oberpfalz steckt Pandemie gut weg

Der Arbeitsmarkt in der nördlichen Oberpfalz steckt die Corona-Krise am besten weg im Vergleich zu anderen Regionen in Bayern. Das ergibt eine Analyse des bayerischen Wirtschaftsministeriums. Demnach sei der ländliche Raum in Bayern im vergangenen Jahr insgesamt widerstandsfähiger gegen die negativen wirtschaftlichen Folgen der Krise gewesen, als Metropolregionen. Für die Analyse wurden Arbeitsmarktdaten aus dem Jahr 2020 verglichen.

Nördliche Oberpfalz "krisenrobust"

Die nördliche Oberpfalz habe sich demnach besonders krisenrobust gezeigt. In den Landkreisen Tirschenreuth, Neustadt/Waldnaab, Amberg-Sulzbach und Schwandorf sowie den Städten Amberg und Weiden sei die Arbeitslosigkeit um 0,5 Prozentpunkte gestiegen, auf 3,6 Prozent. Das sei ein Anstieg deutlich unter dem Landesdurchschnitt, unter dem auch die Regionen Würzburg, Main-Rhön und Landshut liegen.

Kleinbetriebliche Wirtschaftsstrukturen von Vorteil

Laut Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger liege das an kleinbetrieblich geprägten Wirtschaftsstrukturen im ländlichen Raum, in dem es auch ein starkes Handwerk vor Ort und innovative mittelständische Unternehmen mit Leuchtturmcharakter gebe. Auch das verarbeitende Gewerbe, die Bauwirtschaft und der Inlandstourismus habe im ländlichen Raum eine höhere Bedeutung als in den Ballungsräumen.

Ländliche Räume Widerstandsfähiger

Die bayerische Arbeitslosenquote im Jahr 2020 sei durch die Pandemie um 0,8 Prozentpunkte gestiegen im Vergleich zum Jahr 2019 (2,8 Prozent), sie liegt laut Wirtschaftsministerium im Jahr 2020 bei 3,6 Prozent. In den Ballungsräumen stieg die Quote im Schnitt um einen Prozentpunkt, in den ländlichen Räumen um 0,7 Prozentpunkte.