Arbeitsmarkt in Bayern: Zahl der Arbeitslosen steigt nur minimal

Die Arbeitslosenquote in Bayern stagniert. Sie hat sich im November gegenüber dem Vormonat nicht verändert und liegt bei 3,1 Prozent. In absoluten Zahlen ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Oktober minimal um 443 auf 231.992 zurück gegangen. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, bezeichnet dies als "gute Nachricht".

Mehr Arbeitslose als vor einem Jahr

Der Vergleich zum November vor einem Jahr sieht allerdings anders aus. Die Arbeitslosenquote ist im Vorjahresvergleich um 0,2 Prozentpunkte gestiegen, die Zahl der Arbeitslosen um knapp 16.000 angewachsen. Nach Angaben der bayerischen Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit lässt sich diese Entwicklung vor allem auf die Registrierung von Geflüchteten aus der Ukraine zurückführen. Ohne diesen Effekt wäre die Arbeitslosigkeit um rund 7.000 Personen zurückgegangen.

Auch die Unterbeschäftigung ist im Vorjahresvergleich angestiegen, und zwar um 10,7 Prozent. Anders als bei den Arbeitslosenzahlen sind in der Unterbeschäftigung auch Menschen erfasst, die sich in einer Qualifizierungs- oder Weiterbildungsmaßnahme befinden. Die Unterbeschäftigung umfasste im November 319.900 Menschen in Bayern. Laut bayerischer Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit absolvieren im Moment 4.587 Ukrainerinnen und Ukrainer in Bayern eine Weiterbildungsmaßnahme, einen Sprach- oder Integrationskurs.

Unternehmen in Sorge aber wenig Auswirkungen

Die Energiekrise hinterlässt weiter kaum Spuren auf dem bayerischen Arbeitsmarkt. Die Unternehmen seien zwar in Sorge, sagt Holtzwart, es zeige sich aber, dass die Energiemenge im Winter wohl ausreichen werde. Stattdessen sei der Preis das Entscheidende. Ein hoher Energiepreis allein berechtige aber zum Beispiel nicht, Kurzarbeitergeld zu beziehen, so der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen weiter. "Die Kurzarbeit ist auf einen sehr niedrigen Stand zurück gegangen. Wir gehen nicht davon aus, dass sich das in den kommenden Wochen ändert", so Holtzwart.

Arbeitslose und offene Stellen passen nicht zueinander

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist in Bayern weiterhin hoch. Aktuell verzeichnen die bayerischen Arbeitsagenturen knapp 154.000 offene Stellen. "Das kann ich aber nicht nur positiv werten", sagt der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Holtzwart. Arbeitslose und offene Stellen passten oft nicht zueinander. Nach Angaben der Regionaldirektion Bayern ist fast jeder zweite Arbeitslose in Bayern ein angelernter oder ungelernter Helfer. Bei den offenen Stellen werden aber zu knapp 80 Prozent Fachkräfte, Experten und Spezialisten gesucht. Holtzwart richtet daher einen Appell an die Unternehmen, einen arbeitslosen Helfer oder Helferin einzustellen und mit Unterstützung der Arbeitsagentur zur Fachkraft weiterzubilden.

Niedrigste Arbeitslosenquoten in Schwaben und Niederbayern

Unter den bayerischen Regierungsbezirken teilen sich im November Schwaben und Niederbayern den Spitzenplatz mit der niedrigsten Arbeitslosenquote. Niederbayern profitiere von einer starken Baubranche, so Holtzwart. Schwaben zeichne eine gute Mischung aus Tourismus, Logistikbranche und Mittelstand aus. Augsburg habe neben München den höchsten Zuwachs an offenen Stellen, so Holtzwart weiter. Die Quote in Schwaben und Niederbayern liegt bei jeweils 2,8 Prozent. Schlusslicht bleibt Mittelfranken mit einer Quote von 3,6 Prozent. An der vorletzten Stelle steht Oberfranken mit einer Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent.

Coburg mit bayernweit höchstem Anstieg binnen Jahresfrist

Auffällig ist die Entwicklung in der Stadt Coburg. Die Stadt weist aktuell eine Arbeitslosenquote von 5,7 Prozent auf, das ist der höchste Wert in Oberfranken. Im Vergleich zum November des Vorjahres ist die Quote um einen ganzen Prozentpunkt gestiegen. Das ist bayernweit der höchste Anstieg binnen Jahresfrist. "Dem müssen wir auf den Grund gehen und schauen, was wir tun können", so der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart. Coburg stehe aber trotzdem gut da, so Holtzwart weiter. Sowohl die Beschäftigung als auch die Zahl der offenen Stellen wachse.