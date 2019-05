Arbeitsmarkt Bayern im Mai: Autobranche schwächelt

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im Mai um 2.882 auf 201.226 gesunken. Die Arbeitslosenquote sank auf 2,7 Prozent. Im April lag sie leicht höher bei 2,8 Prozent, im Vergleich zum Vorjahr ist die Quote konstant geblieben. Die niedrigste Arbeitslosenquote aller bayerischen Agenturbezirke weist im Mai der Landkreis Eichstätt auf mit 1,3 Prozent, Schlusslicht ist die Stadt Schweinfurt mit einer Quote von 6,0 Prozent.

Ralf Holtzwart, der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, bezeichnete den bayerischen Arbeitsmarkt als "robust". Er sprach in Nürnberg allerdings auch von einer zweigeteilten Entwicklung. Einerseits steige die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung weiter an, und die Zahl der Langzeitarbeitslosen sinke. Dies sei eine gute Entwicklung, so Holtzwart.

Es trifft die Zeitarbeiter

Auf der anderen Seite gebe es einen Anstieg in der Arbeitslosenversicherung, also von Menschen, die direkt von einer Arbeitsstelle in die Arbeitslosigkeit gingen. Dies sei natürlich eine schlechte Entwicklung, sagte Holtzwart. Als Grund nennt er eine "temporäre Schwäche" in der Automobilindustrie.

Betroffen sind davon vor allem die Regionen um Deggendorf, Landshut, Regensburg, Schweinfurt und Straubing. Allerdings wird laut Holtzwart nicht das Stammpersonal der jeweiligen Firmen entlassen, sondern es trifft verstärkt die Zeitarbeiter.