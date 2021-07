Arbeitsmarkt: Corona verschärft Situation von Benachteiligten

Ralf Holtzwart schaut optimistisch in die zweite Jahreshälfte. Das Vorkrisenniveau am bayerischen Arbeitsmarkt wird nach jetzigen Prognosen gegen Ende des Jahres erreicht sein, sagt der Chef der Regionaldirektion Bayern, die der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg unterstellt ist. Er hat Medienvertretern in einer Pressekonferenz einen kleinen Ausblick gegeben.

Nachfrage nach Zeitarbeitern steigt wieder an

Der aktuelle Trend am Arbeitsmarkt werde sich, "wenn es keine Rückschläge durch Corona gibt" fortsetzen, berichtet Holtzwart. Das heißt: Die Arbeitslosigkeit sinkt, die Kurzarbeit geht zurück, das Stellenangebot wächst und die Insolvenzen steigen nicht an. Außerdem zieht aktuell die während der Lockdowns stark zurück gegangene Zeitarbeit wieder an. Das wiederum deute auf eine Erholung der Wirtschaft hin.

Viele Ausbildungsstellen verfügbar

Trotzdem wird nach Corona nicht alles wie vorher sein, macht Holtzwart deutlich. Das fängt schon am Ausbildungsmarkt an. Der sei "in diesem Jahr wirklich hervorragend", betont der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen. Jeder Interessierte könne demnach aus zwei Stellen auswählen. Es gebe auch ein großes Angebot an dualen Ausbildungsplätzen. Doch hätten sich die Wege, wie junge Menschen eine Lehrstelle finden, verändert. Denn bedingt durch Corona sei der klassische Kontakt zur Arbeitsagentur für viele abgerissen. Auch die Berufsberatung an den Schulen sei weitgehend ausgefallen.

Zum Artikel: "Mehr Stellenangebote und weniger Arbeitslose"

Lehrstellensuche verändert sich

Die Arbeitsagenturen hätten darauf reagiert: Sie haben verstärkt auf Videoberatung umgestellt, bieten Online-Tests zur Berufsfindung, haben die Webseite mit Berufsbildbeschreibungen ausgebaut und bieten Erklärvideos auf Youtube. Das habe aber auch dazu geführt, dass der persönliche Kontakt zu jungen Stellensuchenden abgenommen hat. Daher appelliert Holtzwart an Schulabgängerinnen und Schulabgänger, selbst aktiv zu werden – was viele in den vergangenen Monaten bereits getan hätten. Den Arbeitsagenturen in Bayern wurden im laufenden Jahr 90.000 Ausbildungsstellen gemeldet. 40.000 Stellen sind aktuell noch frei. Und das bei sinkender Bewerberzahl, die nicht zuletzt darin begründet sei, dass es weniger Schulabgänger gibt.

Weiterbildung nach Corona noch drängender als vorher

Die Pandemie habe zugleich den Bedarf an Weiterbildung verschärft. Und das gelte nicht nur für Berufseinsteiger, sondern für alle Stellensuchenden und Beschäftigten, sagt Ralf Holtzwart. Die Weiterqualifizierung sei "das Kernstück der wirtschaftlichen Entwicklung". Das betreffe die Bereiche Digitalisierung in der Arbeitswelt, den Fachkräftebedarf und geringqualifizierte Beschäftigte. Denn einfache Tätigkeiten und Helferjobs seien mit Corona weiter rückläufig. Das Angebot an Bildungsangeboten habe indes zugenommen. Es seien "tolle Angebote" darunter. Ziel sei es, das die Arbeitsagenturen mit vielen Bildungsträgern kooperieren, um immer mehr Menschen in Weiterbildung zu bringen.

Benachteiligte haben es noch schwerer am Arbeitsmarkt

Für Langzeitarbeitslose, Jobsuchende über 55 Jahren, Menschen mit Behinderung und Migranten bleiben die Perspektiven jedoch besonders schwierig, so Holtzwarts Analyse. Die Langzeitarbeitslosigkeit sei im Juni gegenüber dem Vorjahr um 48 Prozent angestiegen. Die betroffenen Menschen hätten es angesichts sinkender passender Arbeitsplatzangebote schwerer als vor der Pandemie einen Job zu bekommen. Bei Geflüchteten seien teils Sprachprobleme ein Hindernis, teils aber auch die persönliche Haltung. So kämen manche geflüchtete Frauen aus einem Kulturbereich, in dem es "nicht im Bereich des Vorstellbaren liegt" einer Arbeit nachzugehen. Hier hätten die Arbeitsbehörden noch "dicke Bretter zu bohren", meint Holtzwart.

Kurzarbeitergeld stresst Arbeitsagenturen

Die Bundesagentur für Arbeit habe außerdem viel im Bereich der Kurzarbeitergeld zu tun. Holtzwart erwartet in Bayern eine Auszahlungssumme von rund 8 Milliarden Euro. Bundesweit werden die Ausgaben für das Kurzarbeitergeld auf 42 Milliarden geschätzt. Doch gebe es für die Behörden derzeit viel Aufwand bei der Abrechnung des Kurzarbeitergeldes. Viele Firmen, hätten ihre Angaben, in welchem Umfang sie Kurzarbeit genutzt haben, nachträglich geändert oder korrigiert. Außerdem müssen die Arbeitsagenturen die Angaben auf ihre Richtigkeit überprüfen. Das, so Holtzwart, werde die Mitarbeiter in den Arbeitsagenturen noch länger beschäftigen.

Holtzwart erwartet in Bayern eine Auszahlungssumme von rund 8 Milliarden Euro. Bundesweit werden die Ausgaben für das Kurzarbeitergeld auf 42 Milliarden geschätzt.