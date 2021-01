Arbeitsmarkt: Bayernweit höchste Arbeitslosenquote in Hof

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Oberfranken im Januar deutlich gestiegen. Nach Angaben der Arbeitsagentur stieg die Zahl im Vergleich zum Vormonat um 16 Prozent auf 26.516 Arbeitslose.

Wintereinbruch sorgt für mehr Arbeitslose in Oberfranken

Die Arbeitslosenquote stieg um 0,6 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent. Oberfranken liegt damit leicht über dem bayernweiten Schnitt von 4,2 Prozent. Der Anstieg im Januar ist nach Angaben des Chefs der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, auf den Wintereinbruch der vergangenen Wochen zurückzuführen.

Höchste Arbeitslosenquote in Hof

Insgesamt sei der Arbeitsmarkt in Oberfranken sehr stabil, so Holtzwart. Einige Regionen seien von der Corona-Krise allerdings besonders betroffen. Das gelte vor allem für die Stadt Hof, mit einer Arbeitslosenquote von 7,0 Prozent. Hof weist damit unter allen bayerischen Städten und Landkreisen in Bayern den höchsten Wert auf. Aber auch das touristisch geprägte Fichtelgebirge leide stark unter dem aktuellen Lockdown, so Holtzwart weiter.

Niedrigste Arbeitslosenquote in Bamberg

Mit Hof liegt aber nicht nur die bayerische Kommune mit der aktuell höchsten Arbeitslosenquote in Oberfranken. Im Regierungsbezirk befindet sich auch die Stadt mit der niedrigsten Quote, nämlich Bamberg. Die Quote liegt dort bei 3,1 Prozent.

Zahl der offenen Stellen stagniert in Oberfranken

Auch der stagnierende Stellenmarkt sei ein Zeichen dafür, dass die Corona-Krise nicht spurlos an der Region vorbei geht. "Wir verharren bei den offenen Stellen auf dem Vorjahresniveau, während es in den Jahren davor stetig nach oben ging", so Holtzwart.