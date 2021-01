Arbeitsmarkt Bayern: Anzeigen auf Kurzarbeit steigen deutlich

Die Auswirkungen des aktuellen Corona-Lockdowns zeigten sich sehr deutlich in den Zahlen zur Kurzarbeit, sagt der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart. Nach Angaben der bayerischen Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit haben bereits im Dezember Unternehmen in Bayern für knapp 124.000 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Im Januar sind noch einmal Anzeigen für weitere rund 125.000 Mitarbeiter dazu gekommen. Das seien aber nur die Absichtserklärungen der Unternehmen, erklärt Holtzwart. Wie viele Arbeitnehmer dann tatsächlich in Kurzarbeit gehen, wird in der Statistik erst in einigen Monaten sichtbar sein. Hochgerechnete Daten liegen im Moment für den vergangenen Oktober vor: Demnach befanden sich zu diesem Zeitpunkt in Bayern knapp 370.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Aufgrund des Lockdowns dürfte diese Zahl im Moment aber deutlich höher liegen.

Zahl der Arbeitslosen steigt saisonbedingt

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist von Dezember bis Januar deutlich angestiegen. Insgesamt waren im Januar 316.791 Menschen arbeitslos gemeldet, 41.724 mehr als im Dezember. Die Quote stieg um 0,6 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent. Nach Angaben von Ralf Holtzwart ist der Zuwachs saisonal bedingt. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit entspreche ziemlich genau dem Anstieg im vergangenen Jahr. Aufgrund der Witterung könnten viele Beschäftigte im Baugewerbe sowie in der Land- und Forstwirtschaft im Moment nicht arbeiten.

Corona: Arbeitslosigkeit steigt auch im Vorjahresvergleich

Allerdings ist wegen der Corona-Krise die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Januar 2020 ebenfalls deutlich gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind in Bayern 67.289 Menschen mehr ohne Arbeit. Die Quote lag vor einem Jahr bei 3,3 Prozent – im Vergleich zu 4,2 Prozent aktuell.

Weniger offene Stellen als vor einem Jahr

Zurückgegangen ist auch die Zahl der offenen Stellen in Bayern. Aktuell sind bei den bayerischen Arbeitsagenturen und Jobcentern knapp 92.000 unbesetzte Stellen gemeldet, gut 18 Prozent weniger als vor einem Jahr. Besonders in der Gastronomie werden deutlich weniger Arbeitskräfte gesucht: Minus 65 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dagegen boomt die Informations- und Kommunikationsbranche: Sie verzeichnet ein Plus an offenen Stellen von knapp 90 Prozent. Als positiv bewertete der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, dass sich die Corona-Krise zumindest im Moment nicht in der Zahl der Unternehmensinsolvenzen zeigt. Es bleibe aber abzuwarten wie sich die Situation entwickle, wenn die staatlichen Hilfen auslaufen.