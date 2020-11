Arbeitsmarkt: Aussichtsreich trotz weniger offener Stellen

Die regionale Auswertung des "Arbeitsmarktbarometer Bayern" zeigt es: Im dritten Quartal des Jahres 2020 gibt es deutliche weniger offene Stellen in Oberfranken als noch im Jahr davor. Das teilt die Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V. (IBW) mit.

Vor allem in der Metallindustrie gibt es weniger offene Stellen

Stark betroffen sei die Metallindustrie mit einem Rückgang von 32 Prozent im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch in den Bereichen Maschinen- und Fahrzeugtechnik sowie Mechatronik, Energie und Elektro seien die Stellenangebote mit 35 bzw. 28 Prozent deutlich zurückgegangen.

Rückgang mindert Chancen für Arbeitslose nicht

Doch trotz des Rückgangs der offenen Stellen seien die Chancen in zahlreichen Berufen für Arbeitslose in Oberfranken weiterhin sehr gut, heißt es weiter. So gibt es im dritten Quartal des Jahres in den Bereichen Mechatronik, Energie und Elektro durchschnittlich für jeden Arbeitslosen deutlich mehr als eine Stelle.

Bezirk Bayreuth - Hof

Im Agenturbezirk Bayreuth-Hof sei der Rückgang offener Stellen in der Papier- und Druckindustrie mit 60 Prozent besonders hoch. In der Metallindustrie, mit rund 25 Prozent weniger offener Stellen, sei die Lage deutlich besser, heißt es weiter. In der Bauplanung sowie in der Mechatronik-, Energie- und Elektroindustrie stünden für Arbeitslose die meisten offenen Stellen zur Verfügung.

Bezirk Bamberg - Coburg

Im Agenturbezirk Bamberg-Coburg sei die Zahl der offenen Stellen in der Metallindustrie um rund 40 Prozent gesunken. In der Maschinen- und Fahrzeugtechnik sei ein Rückgang von gut 37 Prozent zu verzeichnen. Allerdings sei auch hier die Lage beispielsweise bei Energie- und Elektroberufen mit mehr als einer Stelle für jeden Arbeitslosen weiterhin sehr gut.