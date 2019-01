Arbeitslosigkeit steigt wieder an – Quote von 3,1 Prozent

Im Dezember 2017 lag dieser Wert allerdings noch bei 3,3 Prozent. Der Anstieg der Beschäftigung fällt im Gegensatz zu der Entwicklung in anderen Regierungsbezirken in Oberfranken am geringsten aus. Allerdings hätten Betriebe und Unternehmen inzwischen (2,2 Prozent) mehr offene Stellen gemeldet hätten als vor einem Jahr.

"Qualifizierung in den Vordergrund ziehen"

Peter Michel von der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit weist darauf hin, dass 44 Prozent der Arbeitslosen in Oberfranken keine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen könnten: „Von daher müssen wir das Thema Qualifizierung in den Vordergrund ziehen“, sagte Michel dem Bayerischen Rundfunk. Das sei die Aufgabe für die Arbeitsagenturen und Jobcenter in diesem Jahr.

Quote in Wunsiedel am höchsten

Beim Blick auf die Arbeitslosenquoten zeigen sich vor allem in Oberfranken große Unterschiede: Im südwestlichen Landkreis Bamberg liegt die Arbeitslosenquote bei 2,0 Prozent, das ist der niedrigste Wert in Oberfranken. Am höchsten ist die Quote mit 5,3 Prozent in der Stadt Hof. Vergleicht man die Werte aller Landkreise in Bayern, hat der Landkreis Wunsiedel mit 4,1 Prozent die höchste Arbeitslosenquote.