Arbeitslosigkeit steigt in Oberfranken saisonal weiter an

Die Arbeitslosenquote stieg um 0,6 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen aber um 803 zurückgegangen. Auch die Quote war vor einem Jahr um 0,2 Punkte höher und lag bei 3,9 Prozent.

Nachfrage nach Arbeitskräften hoch

Betrachtet man die Beschäftigung, so ist der Anteil von 8 Prozent an allen bayerischen Beschäftigten am geringsten. Auch der Beschäftigungsanstieg fällt in Oberfranken mit einem Plus von 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr am geringsten aus, "obwohl die Nachfrage nach Arbeitskräften in Oberfranken hoch ist", betont der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart. Derzeit sind im Regierungsbezirk rund 13.000 offene Stellen gemeldet.

Mehr Jobs für Ausländer

Besonders stark ist in Oberfranken der Beschäftigungsanstieg von Ausländern. In den vergangenen fünf Jahren hat er um 94 Prozent zugelegt. Der Anteil von Ausländern an allen Beschäftigten ist im Regierungsbezirk allerdings relativ gering: Mit 7,2 Prozent ist er der niedrigste in ganz Bayern. Aktuell ist die Arbeitslosenquote mit 6,0 Prozent in der Stadt Hof am höchsten. Spitzenreiter in Oberfranken bleibt der Landkreis Bamberg mit 2,5 Prozent.