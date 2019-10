Arbeitslosigkeit in Schwaben über Vorjahresniveau

Ähnlich wie in den meisten anderen Teilen Bayerns ist in Schwaben die Arbeitslosigkeit im Oktober im Vergleich zum September gesunken. Allerdings sind aktuell mehr Menschen arbeitslos als noch vor einem Jahr. Wie die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit mitteilt, waren im Oktober in Schwaben 26.879 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 1.258 weniger als im September, aber 1.252 mehr als vor einem Jahr.

Konjunktur wirkt sich auch auf Schwaben aus

Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 2,5 Prozent – 0,1 Prozentpunkte niedriger als im September, aber auch 0,1 Prozentpunkte höher als im Oktober 2018. Dieser Anstieg sei der aktuellen konjunkturellen Delle geschuldet, sagte der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart. Dagegen sei der Rückgang im Vergleich zum Vormonat erwartungsgemäß: Viele junge Menschen hätten zwischenzeitlich eine Ausbildung angetreten und aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet.

Donau-Ries bleib Spitzenreiter in Schwaben

Betrachtet man die einzelnen Agenturbezirke, bleibt der Landkreis Donau-Ries mit einer Arbeitslosenquote von 1,5 Prozent weiterhin Spitzenreiter in Schwaben. Den schlechtesten Wert hat die Stadt Augsburg mit 4,8 Prozent. Der Ausbildungsmarkt ist – wie überall in Bayern – ein Bewerbermarkt. So sind 2.200 Ausbildungsstellen in Schwaben bislang unbesetzt geblieben. Dem stehen lediglich 170 Bewerber gegenüber, die keine Lehrstelle gefunden haben.