Arbeitslosigkeit in Oberbayern steigt im Vergleich zum Vorjahr

Im Januar waren in Oberbayern 112.788 Menschen ohne Arbeit. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 4,2 Prozent und damit genau im bayernweiten Durchschnitt. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Arbeitslosenquote in Oberbayern stärker an als in allen anderen Regierungsbezirken. Vor einem Jahr lag die Quote noch bei 3,1 Prozent, das ist ein Anstieg von mehr als einem Drittel.

Dienstleistungsbranchen besonders hart getroffen

Der Anstieg sei vor allem auf die Landeshauptstadt München zurückzuführen, so der Chef der Bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart. In München seien überdurchschnittlich viele Arbeitnehmer in den Dienstleistungsbranchen beschäftigt, die wiederum von der Corona-Krise besonders hart getroffen werden. Die Landeshauptstadt verzeichnet aktuell eine Arbeitslosenquote von 5,3 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote noch bei 3,8 Prozent. Auch die touristisch geprägten Regionen, wie etwa das Berchtesgadener Land oder die Region um Garmisch-Partenkirchen litten stark unter den ausbleibenden Gästen, so Holtzwart.

Geringste Arbeitslosenquote im Landkreis Eichstätt

Die geringste Arbeitslosenquote wies im Januar der Landkreis Eichstätt auf mit 2,2 Prozent, das ist auch bayernweit der geringste Wert unter den Städten und Landkreisen. Die höchste Quote in Oberbayern hat das Berchtesgadener Land mit 5,7 Prozent.