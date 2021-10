Arbeitslosigkeit in Bayern wieder unter drei Prozent

Rohstoffmangel und höherer Mindestlohn keine Gefahr

Der aktuelle Rohstoffmangel auf dem Weltmarkt, der auch bayerischen Firmen zu schaffen macht, ist nach Einschätzung des Chefs der bayerischen Arbeitsagenturen keine Gefahr für den Arbeitsmarkt. Es handle sich um eine Nachwirkung der Corona-Krise. Er rechnet damit, dass die internationale Logistik in den kommenden Monaten wieder besser funktionieren wird. Auch von der geplanten Erhöhung des Mindestlohnes auf 12 Euro pro Stunde erwartet Holtzwart keine negativen Auswirkungen für den Arbeitsmarkt. Zu Entlassungen deswegen werde es nicht kommen.

Als positiven Effekt eines höheren Mindestlohnes nennt Holtzwart, dass weniger Menschen auf staatliche Transferleistungen angewiesen wären. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit bezogen nach den neuesten verfügbaren Zahlen im Februar 67.327 Menschen in Bayern staatliche Leistungen, obwohl sie einer Arbeit nachgingen. Diese Zahl würde sinken, so Holtzwart.

Oberpfalz ist Spitzenreiter - Mittelfranken Schlusslicht

Unter den bayerischen Regierungsbezirken verzeichnet die Oberpfalz aktuell die geringste Arbeitslosenquote mit 2,5 Prozent. Nach den Worten des Chefs der bayerischen Arbeitsagenturen besitzt die Oberpfalz die größte Dichte an Unternehmen in Bayern. "All diese Unternehmen saugen Fachkräfte", so Holtzwart, daher sei der Arbeitsmarkt in der Region fast leergefegt. Am höchsten ist die Arbeitslosenquote in Mittelfranken. Dort liegt sie bei 3,6 Prozent. Die industriellen Umbrüche vor allem in Nürnberg wirken noch nach. Die Entwicklung zeigt aber nach oben. Vor einem Jahr lag die Quote noch bei 4,3 Prozent, im vergangenen Monat bei 3,8 Prozent und aktuell bei 3,6 Prozent.

Betrachtet man die kreisfreien Städte und Landkreise, so bildet die Stadt Schweinfurt das Schlusslicht mit einer Arbeitslosenquote von 5,7 Prozent. Den geringsten Wert teilen sich die Landkreise Eichstätt und Donau-Ries mit jeweils 1,6 Prozent.