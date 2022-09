> Arbeitslosenzahlen Bayern: Niederbayern mit Vollbeschäftigung

Eine gute Nachricht in Zeiten mit vielen Negativschlagzeilen: In Niederbayern ist die Zahl der Arbeitslosen weiter gesunken, die Arbeitsagenturen sprechen von Vollbeschäftigung. Die Kehrseite: In machen Regionen gibt es einen Arbeitskräftemangel.