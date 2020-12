Arbeitsmarkt in Niederbayern: Robust in Corona-Zeiten

In Niederbayern sind im November 23.852 Menschen ohne Arbeit gemeldet gewesen. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 3,3 Prozent. Im Vergleich zum Oktober sank die Quote damit um 0,1 Prozentpunkte und lag damit deutlich unter dem gesamtbayerischen Durchschnitt von 3,6 Prozent.

Zugpferde: Landwirtschaft und Baubranche

In Anbetracht der starken Auswirkungen der Corona-Pandemie zeige sich die Region robust, kommentiert der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, die aktuelle Entwicklung. Landwirtschaft und Baubranche seien die stabilisierenden Faktoren in Niederbayern. In keinem anderen bayerischen Regierungsbezirk gebe es so viele Menschen in der Baubranche wie in Niederbayern, hier liege der Anteil bei neun Prozent. Allerdings sei gerade deswegen in den kommenden Monaten aber auch ein saisonaler Anstieg der Arbeitslosigkeit zu erwarten.

Am wenigsten Arbeitslose in Freyung-Grafenau und Straubing-Bogen

Die Landkreise Freyung-Grafenau und Straubing-Bogen teilen sich in Bezug auf die Arbeitslosenquoten auch im November den ersten Platz in der Region. In beiden Landkreisen lag die Arbeitslosenquote jeweils bei 2,7 Prozent - und hat sich damit im Vergleich zum Oktober jeweils um 0,1 Prozentpunkte verschlechtert. Den letzten Platz auf dem niederbayerischen Arbeitsmarkt belegt die Stadt Straubing mit 5,5 Prozent - immerhin 0,1 Prozentpunkte besser als im Oktober.

Insgesamt gesehen sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie aber auch in Niederbayern zu spüren: Denn im November 2019 lag die Arbeitslosenquote noch bei 2,5 Prozent.