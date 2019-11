Arbeitslosenquote in Unterfranken stabil bei 2,6 Prozent

Kontinuität am unterfränkischen Arbeitsmarkt. 2,6 Prozent der Unterfranken waren im November als arbeitslos gemeldet - die Quote bleibt also verglichen mit Vorjahr und Vormonat gleich. Unterfranken sei vor allem für angelernte und ungelernte Arbeitskräfte ein sehr schwieriges Pflaster, so Klaus Beier, der stellvertretende Chef der bayerischen Arbeitsagenturen.

Hohe Nachfrage nach Fachkräften in der Gesundheitsbranche

Die Nachfrage nach Geringqualifizierten sei in Unterfranken deutlich stärker zurückgegangen als in anderen Regierungsbezirken Bayerns. "Unterfranken ist geprägt durch die Gesundheitsbranche und den öffentlichen Dienst", heißt es von Beier. Hier würden verstärkt Fachkräfte gesucht. Das Thema Qualifizierung und Weiterbildung sei daher vor allem in Unterfranken entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung.

Schweinfurt erneut Schlusslicht in Bayern

Die höchste Arbeitslosenquote weist die Stadt Schweinfurt auf. Sie liegt bei 5,9 Prozent – im letzten Monat lag sie bei 6,0 Prozent. Damit hat Schweinfurt erneut die höchste Arbeitslosenquote unter den Städten und Landkreisen in ganz Bayern. Die Landkreise Würzburg und Main-Spessart haben, mit jeweils 1,7 Prozent, die niedrigste Quote an Arbeitslosen in Unterfranken.