Arbeitslosenquote in Oberfranken gleichgeblieben

In Oberfranken waren im November 335 Personen weniger arbeitslos als im Oktober. In absoluten Zahlen waren 22.375 ohne Jobs. Damit beträgt die Arbeitslosenquote im November 3,7 Prozent. Wegen des minimalen Rückgangs der Arbeitslosenzahl blieb die Quote im Vergleich zum Oktober gleich. Sie liegt aber um 0,1 Prozentpunkte über der bayernweiten Arbeitslosenquote von 3,6 Prozent.

Verwaltung und Dienstleister suchen Personal

Mit gut 22.000 Arbeitslosen im November ist die Zahl der Beschäftigungslosen in Oberfranken gegenüber dem Vorjahr um fast ein Viertel gestiegen. Nach Angaben des Chefs der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, gibt es in Oberfranken eine leicht positive Tendenz beim Personalbedarf. Vor allem im Dienstleistungsbereich und in der Öffentlichen Verwaltung seien wieder mehr Arbeitskräfte gefragt.