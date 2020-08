Arbeitslosenquote in Niederbayern "erfreulich"

Niederbayern ist der einzige bayerische Regierungsbezirk mit sinkender Arbeitslosenquote. Die Quote sank dort um 0,1 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, bezeichnet die Entwicklung in Niederbayern als "erfreulich".

Fast 8.000 mehr Arbeitslose als im vergangenen Juli

Im Juli waren in Niederbayern gut 26.000 Menschen ohne Job, das sind etwa 300 weniger als im Vormonat. Durch die Corona-Krise fällt der Vergleich zum Vorjahresmonat erwartungsgemäß nicht positiv aus. Vor einem Jahr waren in Niederbayern gut 7.700 Menschen weniger arbeitslos gemeldet, die Quote lag im Juli 2019 bei 2,6 Prozent. Dennoch bewertet Holtzwart die Entwicklung in Niederbayern positiv. Zum einen gebe es eine leicht steigende Nachfrage nach Arbeitskräften, zum anderen gebe es wieder mehr Möglichkeiten, in die Qualifizierung der Menschen zu investieren.

Erfreulich sei zudem - aus Bewerbersicht - auch die Lage auf dem Ausbildungsmarkt. So kommen derzeit in Niederbayern auf einen Bewerber 3,3 offene Lehrstellen.

Die meisten Arbeitslosen in Passau

Die besten Arbeitslosenquoten in Niederbayern haben aktuell die Landkreise Straubing-Bogen und Freyung-Grafenau mit jeweils 2,9 Prozent vorzuweisen. Schlusslicht ist weiterhin die Stadt Passau mit 6,1 Prozent. Dieser Wert hat sich allerdings im Vergleich zum Juni um 0,1 Prozentpunkte verbessert.