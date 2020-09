Arbeitslosenquote in Bayern im August über vier Prozent

Stabiler Arbeitsmarkt vor allem in Ostbayern

Regional ist die Arbeitslosenquote in Bayern sehr unterschiedlich. Die niedrigste Quote verzeichnete im August der Landkreis Eichstätt mit 2,3 Prozent. In der Stadt Schweinfurt lag die Quote bayernweit am höchsten bei 7,6 Prozent. Besonders stabil ist der Arbeitsmarkt in Ostbayern. Die Regierungsbezirke Oberpfalz (3,6 Prozent Arbeitslosigkeit) und Niederbayern (3,8 Prozent) belegen die Plätze eins und zwei beim Ranking der einzelnen Bezirke. Vor allem die Bauwirtschaft und die Landwirtschaft stabilisieren die ostbayerischen Regionen. Diese Branchen waren von der Corona-Pandemie bisher kaum betroffen.

Auf dem letzten Platz der Regierungsbezirke liegt Mittelfranken (4,8 Prozent). Der Bezirk habe immer noch mit den Folgen des Niedergangs alter Industrien zu kämpfen, so Klaus Beier. Was den stellvertretenden Chef der bayerischen Arbeitsagenturen optimistisch stimmt: Die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sind bei jungen Arbeitnehmern unter 25 Jahren sehr beliebt. Die junge Generation findet dort zunehmend Arbeit in modernen Branchen wie dem IT-Bereich oder in der Medienbranche.