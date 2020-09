Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent in der Oberpfalz

Die Zahl der Arbeitslosen in der Oberpfalz ist im August um 1.464 auf 23.531 gestiegen. Die Quote liegt bei 3,6 Prozent. Unter den bayerischen Regierungsbezirken hat die Oberpfalz damit die niedrigste Quote und liegt auf dem ersten Platz. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit hat nach den Worten des stellvertretenden Chefs der bayerischen Arbeitsagenturen Klaus Beier saisonale Gründe. Im August melden sich besonders viele Schulabgänger vorübergehend arbeitslos. In Bezug auf die Corona-Pandemie sieht Beier ein – so wörtlich - „zartes Pflänzchen der positiven Entwicklung“.

Bau-und Landwirtschaft mit dem besten Ergebnis

Die Bauwirtschaft und die Landwirtschaft hätten wesentlich zur Stabilisierung des Arbeitsmarkts in der Oberpfalz beigetragen. Beide Branchen seien von der Corona-Krise bisher kaum betroffen gewesen. Trotzdem sei auch in der Oberpfalz die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Trotz der leicht positiven Entwicklung ist das Niveau der vergangenen Jahre noch lange nicht erreicht.

Der Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hat aktuell die niedrigste Arbeitslosenquote mit 2,4 Prozent. Am höchsten ist die Quote in Weiden mit 6,3 Prozent.