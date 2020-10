Herbstbelebung: Arbeitslosenquote in Bayern sinkt im Oktober

Aufwärtstrend wird möglicherweise nicht andauern

Ob sich der Aufwärtstrend der letzten Monate auf dem Arbeitsmarkt so fortsetzt, ist mehr als unklar. Die steigenden Infektionszahlen der letzten Wochen führten zu Unsicherheiten sowohl bei den Arbeitnehmern als auch bei den Betrieben, sagt Holtzwart. Die Lage sei fragil. Im Moment seien außerdem viele Menschen noch in Kurzarbeit, auch wenn immer mehr Beschäftigte aktuell die Kurzarbeit beenden könnten, so Holtzwart weiter. Wie sich die neuesten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auf den Arbeitsmarkt auswirken könnten, wollte der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen nicht bewerten.

Arbeitsmarkt in Großstädten leidet besonders unter Corona

Vergleicht man die bayerischen Städte und Landkreise untereinander, so nimmt im Oktober der Landkreis Eichstätt den Spitzenplatz ein mit einer Arbeitslosenquote von nur 1,9 Prozent. Bayernweit am höchsten ist die Quote in der Stadt Schweinfurt mit 6,8 Prozent.

Insgesamt zeigen sich die Folgen der Corona-Pandemie am stärksten auf den Arbeitsmärkten der bayerischen Großstädte. In München liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 5,1 Prozent, vor einem Jahr waren es nur 3,4 Prozent. In Nürnberg kletterte die Quote binnen Jahresfrist von 5,0 auf 6,5 Prozent. In Augsburg ist die Entwicklung ähnlich.

In den Großstädten gebe es überdurchschnittlich viele Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich, sagt Ralf Holtzwart. Als Beispiel nennt er den Messebau oder Event-Veranstalter. Diese Branchen waren und sind mit am stärksten betroffen von der Corona-Pandemie.