Arbeitskampf: Rewe-Logistikzentrum Buttenheim wird bestreikt

Im Rewe-Logistikstandort Buttenheim im Landkreis Bamberg bleiben am Freitagvormittag wohl einige Lastwagen auf dem Parkplatz. Die Gewerkschaft Verdi hat 60 Mitarbeiter der Frühschicht zum Streik aufgerufen. Damit will Verdi der Forderung nach 4,5 Prozent mehr Lohn plus 45 Euro pro Monat zusätzlich Nachdruck verleihen.

Arbeitgeber bieten 1,7 Prozent mehr Lohn: "bodenlose Frechheit"

Das Angebot der Arbeitgeberseite des Lebensmittelhändlers von 1,7 Prozent mehr Lohn nennt Verdi eine "Ohrfeige" für alle Beschäftigten und eine "bodenlose Frechheit" angesichts einer Inflation von aktuell rund 7,5 Prozent. Die Beschäftigten des Rewe-Logistikstandorts in Buttenheim sind nach Gewerkschaftsangeben streikerprobt. Sie hätten in den vergangenen 15 Monaten bereits an mehr als 60 Tagen die Arbeit niedergelegt.

Von Buttenheim in die fränkischen Rewe-Regale

Das Rewe-Zentrallager in Buttenheim gibt es seit über 25 Jahren. Heute arbeiten dort 550 Menschen. Von dem Standort aus werden rund 300 fränkische Rewe und Nahkauf-Märkte mit Produkten beliefert: von der Rhön bis in die Oberpfalz und bis nach Walldürn in Baden-Württemberg.