Arbeitsgericht Nürnberg stoppt Warnstreiks bei Karstadt

Das Gericht begründet seine Entscheidung mit der Friedenspflicht, die im Haustarifvertrag geregelt ist. Solange die Friedenspflicht bestehe, dürfe nicht gestreikt werden, so das Gericht.

200 Teilnehmer bei Verdi-Warnstreik

Gut 200 Beschäftigte von Karstadt und Kaufhof in Nürnberg haben sich heute am Warnstreik der Gewerkschaft Verdi beteiligt. Der fusionierte Warenhauskonzern versuche, einen Haustarifvertrag für alle Beschäftigten durchzusetzen, so einer der Vorwürfe. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung des Stundenlohns um einen Euro und für Auszubildende 100 Euro mehr pro Monat. Die Arbeitgeber bieten eine Lohnerhöhung um 2,5 Prozent, gültig für zwei Jahre.