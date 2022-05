Arbeiter-Samariter-Jugend: Helfen ist keine Frage des Alters

Noch bis zum Sonntag messen sich in Regensburg über 80 Kinder und Jugendliche beim Bundesjugendwettbewerb der Arbeiter-Samariter-Jugend Deutschland in Erster Hilfe. Wie eine Sprecherin mitteilt, werden mit viel Theaterblut, überraschenden Unfallsituationen und theoretischen Tests Wissen, Reaktionsfähigkeit und Geschick bei der Erstversorgung getestet.

Die Erstplatzierten des Bundesjugendwettbewerbs qualifizieren sich dann für den 8. Internationalen Jugendwettbewerb, der im Juli 2022 in Bruneck in Südtirol stattfindet.

Wettbewerb wird alle zwei Jahre ausgetragen

De Bundesjugendwettbewerb der Arbeiter-Samariter-Jugend fand zum ersten Mal 1968 statt. Er wird alle zwei Jahre ausgetragen. Ziel des Wettbewerbs ist es, Kindern und Jugendlichen Kenntnisse in Erster Hilfe zu vermitteln, soziales Engagement zu fördern und aktuelle gesellschaftliche und politische Themen zu diskutieren, so der Arbeiter-Samariter-Bund in einer Mitteilung. Der Wettbewerb wird in drei Altersklassen ausgetragen.

Das müssen die Teilnehmer absolvieren

Zu den Aufgaben beim Bundesjugendwettbewerb gehört unter anderem ein Erster-Hilfe-Parcours. Freiwillige simulierten bereits am Freitag schwere Verletzungen oder akute Erkrankungen - die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten dabei Erste Hilfe leisten. Die verschiedenen Stationen waren in der Regensburger Innenstadt verteilt. Eine Jury bewertete.

Am Samstag gibt es einen Test zu Theorie und Allgemeinwissen. Der Theorietest mit rund 70 Fragen deckt die Themengebiete Erste Hilfe, Geschichte, Kultur, Politik und Gesellschaft ab. Hier werden aktuelle Minister der Regierung genauso abgefragt wie die stabile Seitenlage bei der Erstversorgung.

Die Siegerehrung findet am Sonntag auf der Kristallkönigin der Donauschifffahrt statt.