Arbeiter in Silo verschüttet - Großeinsatz nach Betriebsunfall

Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr kam es auf einem Firmengelände in der August-Gauer-Straße in Kitzingen zu einem Betriebsunfall, bei dem ein 49-jähriger Arbeiter in einem Sandsilo zunächst mehrere Stunden teilverschüttet und dann leicht verletzt gerettet werden konnte. Der Arbeiter hatte bei Wartungsarbeiten die Verschlussklappe des Silos auf Verschleiß hin überprüfen wollen und sich zu dem Zweck etwa zehn Meter dorthin abgeseilt. Ein Kollege unterstützte ihn dabei.

Großeinsatz für Rettungskräfte

Plötzlich nachrutschender Sand verschüttete den Verunglückten zunächst bis zum Hals, woraufhin sich sein Kollege ebenfalls zu ihm hinunter abseilte und den Mann bis zur Brust frei grub. Daraufhin wurden die Rettungsdienste verständigt. Insgesamt waren etwa 40 Feuerwehrleute, elf Helfer vom THW und ein Aufgebot des Rettungsdienstes vor Ort. Nachrutschender Sand verzögerte immer wieder die vollständige Bergung des Verschütteten, so dass er letztlich fast fünf Stunden in dem Silo zubringen musste. Er wurde zur medizinischen Untersuchung und Versorgung ins Krankenhaus Kitzinger Land gebracht.