29.03.2021, 23:39 Uhr

Arbeiter am Autobahnkreuz Nürnberg tödlich verunglückt

Am Autobahnkreuz Nürnberg in Fahrtrichtung Würzburg ist am Montagabend ein Arbeiter der Autobahnmeisterei von einem Auto angefahren worden und gestorben. Der 42-Jährige hatte im Rahmen seiner Arbeit an der Abfahrt zur A9 die Fahrbahn überquert.