Arbeiten mit Geflüchteten in Corona-Zeiten: "Sie waren isoliert"

Sozialpädagogin Judith Meyer weiss manchmal gar nicht wer vor ihr sitzt. Durch das Tragen der Maske erkennt sie zum Teil ihre neuen Schüler, junge Geflüchtete aus Krisengebieten, nicht. Seit über fünf Jahren arbeitet die 31-Jährige mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Krisengebieten an einer Regensburger Berufsschule. Dort begleitet und berät sie die jungen Menschen und hilft ihnen dabei sich in Deutschland zu integrieren. In Corona-Zeiten nicht ganz einfach.

Übergangslösung: Beratung via Whatsapp, Telefon und E-Mail

Als der Lockdown kam und die Schule schließen musste, richtete das Amt für Jugend und Familie übergangsweise ein Notfallbüro für die Mitarbeiter ein. Nebenbei versuchten Judith Meyer und ihre Kolleginnen Fragen in Sachen Wohnen, Gesundheit, Umgang mit Behörden und Existenzsicherung per Mail, Whatsapp und Telefon zu klären.

Schulschließung: Soziales Netz brach für Geflüchtete zusammen

Besonders wichtig für Schüler und Sozialpädagogen: Ein persönliches Gespräch bei einem Spaziergang. Durch die Schulschließung brachen für die Schüler viele Kontakte zu ihren Mitmenschen ab, erzählt Judith Meyer: "Wir haben während der Zeit des Lockdowns vor allem gemerkt, dass die Schule ein sehr wichtiger Stabilisierungsfaktor ist. Weil sie Tagesstruktur gibt, weil hier die ganzen Ansprechpartner sitzen – die SozialpädagogInnen, die LehrerInnen, und natürlich auch die KlassenkameradInnen. In dem Moment, als die Schule geschlossen war, ist dieses soziale Netz ein Stück weit zusammengebrochen."

Majed: "Ich hatte vier Monate nichts zu tun."

Das kann auch Schüler Majed bestätigen. Er lebt allein in Deutschland und hatte während des Lockdowns keinerlei Kontakte: "Es war voll schwer für mich. Ich bin ein bisschen draußen spazieren gegangen, sonst nichts. Drei, vier Monate keine Schule, keine Arbeit, gar nichts. Man durfte nicht raus, weil die Leute Angst haben sich anzustecken. Das war nicht so einfach. Ich hoffe, dass Corona bald vorbei ist, dann können wir alle wieder normal leben."

Maßnahmen können unter Umständen Retraumatisierung auslösen

Die Schule hat mittlerweile wieder geöffnet, der Unterricht läuft unter Corona-Bedingungen wieder ab. Die Probleme - sie hören damit allerdings nicht auf. Im Gegenteil: Die Maßnahmen können unter Umständen eine Retraumatisierung bei den Geflüchteten auslösen, aber auch die soziale Arbeit wird dadurch beeinträchtigt, erklärt Judith Meyer: "Die Hygienemaßnahmen sind sehr wichtig für uns alle. Aber das erschwert natürlich unseren Arbeitsalltag auf jeden Fall. Zum Beispiel durch das Tragen der Maske. Wenn man mit Menschen arbeitet, merkt man das ganz schnell, dass man die Mimik im Gesicht nicht mehr lesen kann, wenn jemand eine Maske trägt. Und das macht eine Situation auf jeden Fall schwieriger."

Judith Meyer unterstütze Geflüchtete bei Quali und Praktikumsplatz

Trotz der erschwerten Corona-Situation unterstütze Judith Meyer ihre Schüler wo sie nur konnte. Der 21-jährigen Hana aus Somalia half sie bei der Vorbereitung auf ihren Qualifizierten Hauptschulabschluss, sie besorgte ihr einen Praktikumsplatz als Zahnarzthelferin und holte sie aus der Gemeinschaftsunterkunft in ein eigenes kleines Zuhause. In der Gemeinschaftsunterkunft fühlte sich Hana nicht wohl. Sie teilte sich ein Zimmer mit einer anderen Geflüchteten und konnte dadurch nicht ungestört für ihren Quali lernen, erzählt sie: "Es war sehr stressig. ich habe keine eigene Wohnung gehabt. Frau Meyer hat mir geholfen. Ich habe ihre Nummer. Ich kann sie immer anrufen. Wegen ihr habe ich jetzt ein eigenes Zimmer bekommen. Ich freue mich."

Judith Meyer: "Ich will das Lachen unserer Schüler wieder sehen."

Eine schwierige Situation – Judith Meyer hat sie mit ihren Kolleginnen von der Beratungsstelle für Geflüchtete gemeistert. Trotz allem wünscht sie sich, dass Corona und die damit verbundenen Maßnahmen bald ein Ende haben: "Ich hoffe, dass wir alle bald wieder normal arbeiten können. Dass es auch ein bisschen leichter wird für unser Schüler, weil man schon merkt, dass eine gewisse Belastung da ist durch die Situation. Und ich würde einfach gern das Lachen unserer Schüler wiedersehen."