Arbeiten in einer Männerdomäne: Mähdrescher-Spezialistin Sophia

Arbeiterhose, Arbeiterjacke, feste Schuhe und eine Mütze tief ins Gesicht gezogen – Sophia Meyer ist eigentlich hart im Nehmen, aber der Wintereinbruch macht ihr dann doch zu schaffen. Trotz Minusgraden und frischem Schnee muss die 25-Jährige heute Hecken entlang von Ackerwegen schneiden. Dazu braucht Sophia eine große landwirtschaftliche Spezial-Maschine, und die fahren nun mal draußen, bei Wind und Wetter.

Botschafterin für "Fachkraft Agrarservice"

Häckseln, Mähen, Aussähen, Ernten, Wege fräsen und dabei mit riesigen Maschinen über Felder und Ackerwege fahren. Mitarbeiter von Agrarserviceunternehmen wie Sophia Meyer werden von Landwirten beauftragt, aber auch von Kommunen. Sie machen Arbeiten, für die man spezielle Fahrzeuge braucht oder unterstützen einfach bei landwirtschaftlichen Arbeiten.

Die junge Frau ist in den elterlichen Betrieb in Gunzenhausen mit hineingewachsen. Für Sophia war immer klar: Sie wird auch in diesem Bereich arbeiten. Also machte sie nach ihrer Mittleren Reife die dreijährige Ausbildung zur "Fachkraft für Agrarservice" – als eine von sehr wenigen Frauen. Und ist wahrscheinlich genau deshalb deutschlandweite Botschafterin für die duale Ausbildung bei "Die Duale".

"Ich glaub' im Jahr, wenn eine es lernt, ist es viel. Ich war die einzige damals in ganz Deutschland und soweit ich weiß, ist es immer noch eine Ausnahme, wenn du eine Frau siehst." Sophia Meyer, Fachkraft für Agrarservice

Und tatsächlich: Im vergangenen Jahren hat keine einzige Frau die Ausbildung zur Fachkraft für Agrarservice in Bayern abgeschlossen. In ganz Deutschland waren es immerhin drei.

"Frauen können das genauso"

"Der Job ist hart, man muss viele große Maschinen fahren, manchmal reparieren und man hat lange Arbeitstage", sagt Sophia Meyer. Das heiße aber nicht, dass den Job keine Frauen machen können: "Da muss man als Frau dem Klischee trotzen", findet die 25-Jährige. Als Dienstleisterin für Landwirte muss Sophia Meyer auch verstehen, wie Landwirtschaft funktioniert. Wann wird gemäht, wie wird gesät oder wie werden Tiere gefüttert? Außerdem geht es in der Ausbildung nicht nur um Maschinen, sondern auch um Tiere und Pflanzen. All das ist Teil der dreijährigen Ausbildung.