Arbeiten gegen die Zeit – Frankenwald wird winterfest gemacht

Der dröhnende Lärm einer Kettensäge hallt durch den Wald bei Wilhelmsthal im Landkreis Kronach. Wenig später fällt eine etwa 15 Meter hohe Fichte krachend zu Boden. Mit einem Harvester, einem tonnenschweren Spezialgefährt, wird der vom Borkenkäfer befallene Baum wie ein Streichholz durch die Luft gehoben. Innerhalb weniger Minuten ist der Baum entastet und in meterlange Holzstämme zersägt. Dies ist kein ungefährliches Unterfangen und ein Wettlauf gegen die Zeit.

Vom Borkenkäfer befallene Bäume müssen vor dem Winter raus

In sicherer Entfernung steht Peter Hagemann, Betriebsleiter des staatlichen Forstbetriebs Rothenkirchen und beobachtet die Arbeit des Harvesters. Der Winter naht und der hat es im Frankenwald in sich, so Hagemann. Anfang des Jahres haben Stürme viele Bäume, zumeist Fichten, umgeworfen. Die Vorarbeit dazu haben heiße Sommer, Trockenheit und schließlich der Borkenkäfer geleistet. Jetzt gilt es so viele befallene Bäume wie möglich aus dem Wald zu holen. Das ist wichtig, damit der Borkenkäfer im Frühling am Ausfliegen gehindert werden kann und der Schaden begrenzt bleibt.

Schnee und Eis machen es den Waldarbeitern schwer

Wenn in wenigen Wochen Schnee und Eis den Frankenwald erreicht haben, werden die Arbeiten an den steilen Hängen schwieriger, erklärt Forstbetriebsleiter Hagemann. Die Sicherheit der Forstarbeiter stehe an erster Stelle, deshalb müssten die Rettungswege im Wald zu jeder Zeit gewährleistet sein. Aus diesem Grund zählt vor dem Wintereinbruch jeder Tag, an dem schadhaftes Holz aus dem Wald geschafft wird.

Harvester mit 300 PS auf aufgeweichten Waldböden unterwegs

Die Fällarbeiten im unwegsamen Gelände im Frankenwald erledigt ein privates Forstunternehmen aus dem Allgäu, das die notwendigen Maschinen im Fuhrpark hat. Juniorchef Lukas Fink steuert den Harvester mit rund 300 PS über den aufgeweichten Waldboden. Die Kommunikation über Funk mit seinem Zufäller, der die Bäume ansägt, klappt einwandfrei. Das sei das Wichtigste, damit man schwere Unfälle verhindern könne, erzählt Fink. Arbeiten in Waldgebieten mit vom Borkenkäfer befallenen Bäumen sind besonders riskant, da morsche Äste oder Baumspitzen herunterfallen können.

Kranke Bäume im Frankenwald "eine Katastrophe"

Für Fink ist das Ausmaß der schadhaften Bäume im Frankenwald schockierend, er spricht von einer "Katastrophe für den Wald". Bislang sei der Süden Bayerns von solchen Borkenkäfer-Schäden verschont geblieben, aber auch dort nehmen die Trockenphasen zu und begünstigen so die Ausbreitung des Borkenkäfers. Es gelte besonders aufzupassen und rechtzeitig zu handeln. Im Frankenwald hat das Unternehmen noch jede Menge Arbeit vor sich, viele vom Borkenkäfer befallene Fichten müssen noch weichen.

Bislang sind im Zuständigkeitsbereich des Forstbetriebs Rothenkirchen im Frankenwald in diesem Jahr rund 200.000 Festmeter Holz gefällt worden, was in etwa der gleichen Anzahl Bäume entspricht.

Winterfester Wald erst in Jahrzehnten

Den Frankenwald winterfest zu machen, würde bedeuten, ihn vor allem sturmfest zu machen, erklärt Forstbetriebsleiter Peter Hagemann. Das sei innerhalb kurzer Zeit nicht möglich, auf lange Sicht soll ein "Zukunftswald" im Frankenwald besser mit den Auswirkungen des Klimawandels und den Auswirkungen wie Hitze, Trockenheit und zunehmenden Stürmen zurechtkommen. Deshalb setzen die Bayerischen Staatsforsten beim Aufforsten schon seit Längerem auf Baumarten wie Douglasien, Tannen, Eichen oder Buchen.

"Der Klimawandel bedeutet nicht nur trockene Sommer, sondern auch intensivere Stürme." Peter Hagemann, Forstbetriebsleiter Rothenkirchen.

Hoffnung: milde Winterstürme im Frankenwald

Für den nahenden Winter hoffen die Verantwortlichen, dass keine massiven Stürme und Orkane wie Kyrill 2007 für schwere Verwüstungen im vorgeschädigten Frankenwald sorgen. Auch damals war der Wald durch Trockenphasen und das Wirken des Borkenkäfers in den Vorjahren geschwächt. Ein feuchtes Frühjahr würde zudem helfen, die Ausbreitung des Borkenkäfers zu verhindern. Generell ist Forstbetriebsleiter Hagemann vorsichtig optimistisch, was den Zustand des Frankenwaldes betrifft. Man laufe dem Borkenkäfer und den Schäden nicht nur hinterher, sondern ernte auch noch grüne Bäume, die in Gefahr seien, befallen zu werden. So schaffe man im Wald gleichzeitig den notwendigen Platz für die klimaresistenteren Baumarten.