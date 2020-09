Arabisches Mittagsbuffet in Gunzenhausen hat wieder geöffnet

Seit Anfang des Jahres bewirtet eine syrische Köchin die Bürgerinnen und Bürger aus Gunzenhausen. Ob Petersiliensalat oder Auberginencreme – Manal Alkayat bereitet jeden Donnerstag eine Auswahl an syrischen Spezialitäten zu. Wegen Corona musste sie allerdings eine längere Pause einlegen. Jetzt hat das arabische Mittagsbuffet im Mesnerhaus am Kirchplatz 8 in Gunzenhausen wieder jeden Donnerstag von 12.00 bis 14.00 Uhr geöffnet.

Gäste können arabische Speisen auch mitnehmen

Neu beim arabischen Mittagstisch ist auch, dass die Gäste die Speisen mitnehmen können. Dafür stehen kompostierbare Einmalbehältnisse aus Zuckerrohr bereit. Manal Alkayat kocht sowohl vegetarische und vegane Gerichte als auch Gerichte mit Fleisch. Die Syrerin hat ihre Kochkünste in einem arabischen Restaurant in Jordanien erworben und inzwischen ihre Kochkenntnisse in verschiedenen fränkischen Gasthäusern mit deutschen Rezepten erweitert.

Mittagstisch: Wegen Corona speisen die Gäste in Schichten

Wegen der Corona-Pandemie wird das Buffet jedoch anders als gewohnt organisiert. Die Plätze sind durch die Abstandsregelung sehr eingeschränkt. Deshalb wird der Mittagstisch in zwei Schichten angeboten. Die ersten Gäste können von 12.00-13.00 Uhr Platz nehmen, die zweite Schicht findet von 13.00-14.00 Uhr statt. Bei gutem Wetter gibt es zusätzlich Gartenplätze. Anders als sonst werden die Gerichte in Portionen an den Tisch gebracht. Es gelten zudem die Hygienevorschriften wie in Gastronomiebetrieben, das heißt Maskenpflicht bis zum Platz, Abstand halten und auf eine ausreichende Handyhygiene achten.

Köchin engagiert sich mit dem arabischen Mittagsbuffet für Projekt "Frauen im Fokus"

Manal Alkayat engagiert sich mit dem arabischen Mittagsbuffet als ehrenamtliche Mitarbeiterin in dem Projekt "Frauen im Fokus". Das Projekt wird von der Freiwilligenagentur altmühlfranken begleitet und mit dem Kooperationspartner Flüchtlingshilfe Wald e.V. durchgeführt. Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Gunzenhausen stellt die Räumlichkeiten.