Aquaristik: Wenn ein kleiner Fisch zur Leidenschaft wird

Die Corona-Pandemie hat auch den außergewöhnlichen Hobbies wieder zu einem Come-back verholfen. Darunter fällt einwandfrei auch die Aquaristik. Fische beruhigen, Fische sind wunderbar zu beobachten, aber so ganz ohne ist das Hobby dann doch nicht. Vor allem ist es eines mit absolutem Suchtpotenzial.

Gunnar Loibl: seit dem 6. Lebensjahr dabei

Ein Mann, eine Leidenschaft: Gunnar Loibl aus Weiden ist Fachmann, wenn es um Aquaristik geht. Seit 30 Jahren widmet er sich dem Hobby. Früher hat er Fische aus Afrika und Südamerika gezüchtet, mittlerweile hat er sich spezialisiert auf Regenbogenfische, die er zum Beispiel in Zusammenarbeit mit australischen Universitäten oder für die Universität in Wien aufzieht. Das Hobby macht süchtig, erklärt Loibl, der mittlerweile 49 Aquarien im Keller stehen hat. Im normalem Leben ist er Personalchef des Landesamtes für Statistik in Fürth. Das Amt ist von München nach Mittelfranken gezogen. Für Gunnar Loibl änderte das nichts, denn er ist Fischzüchter mit Leib und Seele und blieb in der Oberpfalz. Hier hat er Platz. Wie viele Tiere mittlerweile bei ihm in den Becken schwimmen, kann er gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall ein paar Hundert, wahrscheinlich mehr als tausend, schätzt Loibl.

Regenbogenfische fast in jedem Zimmer

Während sich viele bunte, majestätisch schwimmende Zierfische und Pflanzen in die Aquarien setzen, hat sich Gunnar Loibl auf Regenbogenfische spezialisiert. Sie werden nicht besonders groß und sind vor allem in Neuguinea, Australien und Indonesien zuhause. Ihr Körper ist seitlich etwas abgeflacht, die Augen recht groß, das Maul relativ klein und der Kopf ein wenig zugespitzt. Regenbogenfische werden zwischen vier und 12 Zentimeter groß. Sie bestechen nicht immer durch ihre Farbe, sie bestechen, so Gunnar Loibl, durch ihre Außergewöhnlichkeit.

Derzeit sind etwa 90 verschiedene Arten bekannt, die sich teilweise in Form und Farbe deutlich unterscheiden. Regenbogenfische sind sehr lebhaft und benötigen viel freien Schwimmraum. Und das haben sie bei Gunnar Loibl. Bereits in der Küche steht das erste kleine Becken, im Esszimmer, im Flur, im Wohnzimmer gleich drei, im Keller 49 und der Teich mit Fischen darf natürlich im Garten auch nicht fehlen.

Die Zucht ist für erfahrene Aquarianer wie Loibl recht einfach. Männchen und Weibchen lassen sich gut unterscheiden, die Männchen sind in der Regel kräftiger gefärbt. Der Oberpfälzer hat Fische direkt aus Neuginuea bei sich im Wohnzimmerbecken, aus einem Wildfang. Melanotaenia boesemani heißen die Regenbogenfische. In den 80er Jahren kamen sie erstmals in den Handel.

"Die meisten Regenbogenfische laichen eigentlich relativ willig. Das Problem ist, dass sie spezielles Futter brauchen, nämlich Einzeller. Die muss man vorher züchten." Gunnar Loibl, Aquarist

Neben den vielen verschiedenen Regenbogenfischen hat Loibl noch verschiedene Reisfischarten. Nur drei Stunden in der Woche wendet er, trotz der vielen Aquarien, für sein Hobby auf. Die Filter im Keller für seine 49 Becken hat er alle selbst gebaut. Das größte Becken mit 500 Litern steht gleich neben dem Sofa im Wohnzimmer. Selbst für dieses Aquarium muss er pro Woche nur 15 bis 20 Minuten Zeit aufwenden. "Wenn man mehr Zeit braucht, dann macht man was falsch", meint er.

Ein Fachmann auch für andere Aquaristen

Loibl hat auch ganz seltene Regenbogenfischarten. Zum Teil war er einer der letzten, der solche Tiere noch in Europa hatte. Der Wiener Zoo plant eine große Schauanlage für Fische aus Australien. Dafür züchtet Loibl im Moment einen Teil der Fische. Die ersten schwimmen schon, sie sind gerade einmal einen Zentimeter groß nach zwei Monaten. Im Herbst bringt er sie in die österreichische Hauptstadt. Für viele Züchter und Aquaristen aus der ganzen Welt ist er Ansprechpartner bei Fragen, Problemen oder auch, wenn sie Fische aus seiner außergewöhnlichen Zucht haben wollen. Seine Familie, vor allem seine Frau, sei tolerant, was sein Hobby betrifft, erklärt Gunnar Loibl. Es komme nämlich auch schon einmal vor, dass jemand nachts um 3 Uhr von der Autobahn aus anrufe, dass er jetzt in der Nähe sei und schnell vorbeikommen möchte. Um diese Zeit steht der Weidener normalerweise auf. Dann setzt er die Futterkulturen für seine Fische an, bevor er dann nach Fürth zur Arbeit fährt.

Haustiere sind in der Pandemie ein Renner

Lag es an der Einsamkeit, dem Kuschelbedürfnis? Bei Hunden und Katzen vielleicht erklärbar, bei Fischen einwandfrei nicht. Und doch wuchs die Zahl der Aquaristen in der Corona-Zeit. Im vergangenem Jahr gab es nach Angaben des Zentralverbandes Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands 1,8 Millionen Aquarien und damit in vier Prozent der bundesdeutschen Haushalte. Dazu kommen 1,4 Millionen Gartenteiche mit Zierfischen in drei Prozent der Haushalte.

Zoohändler berichten von einem Anstieg der Fischverkäufe um 100 Prozent. Viele Händler wurden davon überrascht. Zugenommen habe der Verkauf in den ersten Monaten des Lockdowns 2020 und dann noch einmal im November letzten Jahres. Lieferprobleme gibt es zwischenzeitlich auch bei Aquarien. Wartezeiten bis zu 12 Wochen können vorkommen. Der Favorit unter den Fischen ist der farbintensive Neonsalmler, aber auch der traditionelle Goldfisch.