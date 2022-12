Aquaponik: Mit Pflanzen an der Fischzucht von morgen forschen

Fische und das Leben im Wasser – ein Thema, das Harvey Harbach schon sein Leben lang fasziniert. Das Tierwohl liegt dem Wissenschaftler dabei besonders am Herzen. Harbach hat eine Vision: Er will Fischzucht so gestalten, dass sie den Bedürfnissen der Tiere entspricht, gleichzeitig nachhaltig, wirtschaftlich sinnvoll und damit höchst effektiv ist. Am Institut für Wasser- und Energiemanagement der Hochschule Hof erforscht der 36-Jährige seit rund zwei Jahren mit einem Versuchsbecken, wie sich so ein Konzept am besten umsetzen lässt.

Versuchsbecken mit Buntbarschen

In einem Container hinter dem Institutsgebäude stehen zwei große Aquarien. In dem einen schwimmen rund ein Dutzend afrikanische Buntbarsche, im Becken daneben wachsen Pflanzen wie Minze und Zwergpapyrus. Das Wasser wird über Rohre aus dem Fischaquarium ins Nachbarbecken mit den Pflanzen und von dort wieder zurück gepumpt. Ein geschlossener Kreislauf, in dem Buntbarsche und Pflanzen voneinander profitieren.

"Wir haben auf der einen Seite Fische, die wachsen, die scheiden aus und werden gefüttert. Und auf der anderen Seite haben wir die Pflanzen, die die Ausscheidungen der Fische verwerten", sagt der Forscher Harvey Harbach vom Institut für Wasser und Energiemanagement an der Hochschule Hof.

Suche nach der besten Kombination

Harbach untersucht, wie kombinierte Kulturen aus Fischen und Pflanzen in Zuchtbecken funktionieren. Schon nach kurzer Zeit konnte der Forscher erkennen, dass sich die Fische durch die pure Anwesenheit der Minze im Nachbarbecken ausgeglichener verhalten.

"Es ist erstaunlich. Die Pflanzen befinden sich ja nicht einmal im gleichen Becken wie die Tiere. Aber dadurch, dass wir das Wasser zurückleiten zu den Fischen, haben wir festgestellt, dass sich diese ruhiger verhalten. Das hat zur Folge, dass sie weniger gestresst sind. Und durch weniger Stress ist man weniger anfällig für Krankheiten und andere Umwelteinflüsse", betont Forscher Harbach.

Hilfe durch Würmer aus dem Wurm-Reaktor

Das Prinzip der so genannten Aquaponik ist nicht ganz neu. Vielerorts wird in geschlossenen Systemen bereits mit Kombinationen aus Fischbesatz und Pflanzen experimentiert. Doch Harbach geht bei seinem Projekt noch einen Schritt weiter. Die Zuchtbecken mit den Fischen und Nutzpflanzen in dem Forschungscontainer sind mit einem so genannten Wurm-Reaktor verbunden. Das ist ein unscheinbarer Kasten, in dem Würmer leben und in den das Wasser aus dem Fischbecken eingeleitet wird. Die Würmer reinigen das Wasser, das nun nicht mehr so häufig ausgetauscht werden muss.

"Das System funktioniert so, dass die Feststoffe, die von den Fischen ausgeschieden werden, bis dato nicht gänzlich genutzt werden. In dem weiter entwickelten System ist es so, dass wir die Feststoffe in den Wurm-Reaktor rein befördern. Die Würmer können davon leben und sich ernähren. Sie vermehren sich und können zusätzlich vermarktet werden – zum Beispiel als Angelwürmer", erklärt Forscher Harbach

Aquaponik-Anlagen sogar in der Wüste möglich

Harbach versucht herauszufinden, welcher Fisch am besten mit welcher Pflanze zusammenpasst. Er ist überzeugt, dass Aquaponik-Systeme nicht nur hierzulande für Fischerzeuger von großem Nutzen sein können. In einem Dritte-Welt-Land beispielsweise könnte sich Harbach deren Einsatz vorstellen. Denn in vielen Ländern stehen nur Gewässer mit geringer Wasserqualität zur Verfügung. Dort könnte man die Wasserqualität mit Aquaponik-Systemen verbessern und dadurch Fischzucht ermöglichen. In Anlagen, die mit so einem Wurmreaktor versehen werden, könnte man die Hydroponik, also den Pflanzenteil, vorschalten vor die eigentliche Fischzucht. Mithilfe der Würmer könnte das Wasser dann erst mal gereinigt werden, erklärt Harbach. Er kann sich den Einsatz von Aquaponik-Anlagen sogar in trockenen Wüstenregionen mit sehr wenig Wasser vorstellen.

Erste Versuche laufen im Hofer Zoo

Mittlerweile probieren erste Teichbesitzer Harbachs Aquaponik-System aus. Auch der Zoologische Garten in Hof testet eine Aquaponik-Anlage. Im Fischbecken des Savannenhauses züchtet der Tierpark jetzt frisches Grünfutter, mit dem die Tierpfleger die Zoobewohner auch im Winter verwöhnen können.

Harbach will weiter daran forschen, wie sich das Zusammenspiel von Fischen, Pflanzen und Würmern möglichst effektiv gestalten lässt. In wenigen Jahren, so hofft der Forscher, könnte die Aquaponik zu einem gängigen Prinzip für Fischzüchter in Deutschland geworden sein.