April-Kapriolen in Bayern: Warten auf mildes Frühlingswetter

Der April macht seinem Ruf momentan alle Ehre - das Wetter macht sprichwörtlich, was es will. Sonnig-warme Abschnitte sind derzeit leider nur kaum zu finden, Regen und kühle Tage bestimmen den Frühling bisher. Das spiegelt sich auch auf dem Thermometer wider: Das Frühjahr 2023 ist etwa drei Grad kälter als normalerweise.

Durchwachsene dritte Aprilwoche: Regen und Lichtblicke

Auch in den kommenden Tagen bis Donnerstag sorgen feuchte und kühle Luftmassen für einen oft bewölkten Himmel in Bayern. Während es am morgigen Dienstag nur wenig regnet, fällt am Mittwoch und Donnerstag wieder öfter Regen. Die Höchstwerte liegen an diesen drei Tagen meist zwischen sieben und 14 Grad, damit ist es weiterhin zu kalt für diese Jahreszeit. Aber wenn sich die Sonne einmal zwischen den Wolken für längere Zeit heraus wagt - zum Beispiel am Dienstag an den Alpen westlich von Garmisch oder am Mittwoch im nördlichen Franken - dann fühlt es sich zumindest in der Sonne kurzzeitig wie Vorfrühling an. Der Sonnenstand ist vergleichbar mit Ende August und somit hat die Sonne schon viel Kraft.

Am Samstag wird es schön - dank milder Luft aus Spanien

Freitag und am Samstag gelangt mit einer südwestlichen Strömung mildere Luft aus Spanien nach Bayern. Es wird spürbar wärmer, am Samstag wird gebietsweise auch die 20 Grad-Marke geknackt. Zudem wird es freundlicher, am Samstag auch überwiegend sonnig und an den Alpen leicht föhnig. Ganz vereinzelte Schauer sind aber auch dann nicht auszuschließen. Insgesamt wird nach jetzigem Stand der Samstag der schönste und wärmste Tag in dieser Woche. So darf Bayern zum Wochenausklang ein kurzes Frühlings-Intermezzo erwarten.

In der kommenden Woche wieder Regen

Am Sonntag endet das überwiegend sonnige und frühlingshaft milde Wetter schon wieder. Zwar gibt es noch vielerorts einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix, gebietsweise kommt es aber auch zu schauerartigen Regenfällen. Dabei liegen die Höchstwerte um 16 Grad und entsprechen noch der Jahreszeit.

Zu Beginn der neuen Woche dominieren unter Tiefdruckeinfluss wieder viele Wolken das bayerische Himmelbild, zwischendurch fällt Regen. Nach der milden Brise aus Spanien strömt aus dem Nordwesten Europas wieder kältere Luft in Richtung Freistaat und so liegen am Dienstag die Höchstwerte nur noch um 10 Grad.

Der erste Trend zeigt, dass es zum Ende des Monats wieder freundlicher werden könnte.