April, April: Lady Gaga im Fichtelgebirge, "Tag der Bratwurst"

Wer die Sängerin Lady Gaga mag und in Nordbayern lebt, hatte heute möglicherweise einen kurzen Moment ungläubiger Freude. "LADY GAGA kommt ins Fichtelgebirge", vermeldete der Account "Bischofsgrün im Fichtelgebirge" bei Facebook. Die Künstlerin werde vor Ort im Rahmen ihrer "Mayhem Ball Tour" Station machen, ein "ganz spezielles Freiluft-Konzert am Ochsenkopf-Plateau" geben. Und zwar, nun ja, am 2. November.

Spätestens da dürfte es den letzten aufgegangen sein: Lady Gaga wird kein Open-Air-Konzert im Fichtelgebirge geben. April, April! Welche Aprilscherze in Bayern heute sonst noch veröffentlicht wurden, was die Münchner Polizei ankündigte und warum Bier-Traditionalisten womöglich kurz Schnappatmung hatten – ein Überblick, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Staatskanzleichef Herrmann versucht es mit "Tag der Bratwurst"

Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) versuchte ebenfalls, nach der heutigen Sitzung des bayerischen Kabinetts den Journalisten bei der Pressekonferenz einen Aprilscherz unterzujubeln. Das Kabinett habe sich mit dem Gesetz zum Schutz von Sonn- und Feiertagen beschäftigt, referierte Herrmann. Die Staatsregierung wolle auf Anregung des Ministerpräsidenten in der aufgeheizten Debatte um die Abschaffung von Feiertagen "ganz bewusst einen klaren Kontrapunkt setzen".

"Wir beabsichtigen, dauerhaft einen zusätzlichen Feiertag in ganz Bayern einzuführen", sagte Herrmann. Das Innenministerium prüfe jetzt, welcher konkrete Tag künftig als "Tag der Bratwurst" arbeitsfrei gestellt werden könne. "Um regionale Besonderheiten angemessen zu berücksichtigen, soll dieser Tag südlich der Donau-Linie alternativ auch als 'Tag der Weißwurst' begangen werden können."

"Wackeldackel" bei der Polizei, Helles im "Dubai-Style"

Große Aprilscherz-Liebhaber sind traditionell die Pressestellen der Polizei. Mittelfrankens Polizei gab bekannt, künftig auch auf Inlineskates unterwegs zu sein – in einer neuen "Inlinerstaffel". Die Deutsche Polizeigewerkschaft Bayern kündigte an, dass Polizeiautos in Bayern künftig mit einem "Wackeldackel" ausgestattet würden: "Dieses Accessoire auf der Ablage hinter der Frontscheibe wird nicht nur ein besonderer Hingucker in den Streifenfahrzeugen sein, sondern dürfte im einen oder anderen Einsatz auch zur Deeskalation beitragen."

Der ADAC versuchte es ebenfalls im Themenbereich Hund – und vermeldete, dass es ab sofort eine "Warnwestenpflicht für Hunde" gebe. Die Weste müsse der Norm "DIN 999 HUND" entsprechen, bei Verstößen drohe ein Bußgeld bis zu 120 Euro. Unterdessen kündigte die Brauerei Zötler aus dem Allgäu via Instagram ein neues Bier an: das erste Helle im "Dubai-Style" mit Pistazien-Aroma, "nussig-süß und herb". In diesem Sinne: Prost.