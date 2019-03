App NINA warnt vor Gefahren in Forchheim und Bamberg

Mit der Notfall-Informations- und Nachrichten-App (NINA) konnten bisher Institutionen vor einer Gefahr warnen. Nun können das auch Landkreise und Gemeinden. In Bamberg haben die Vorsitzenden des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung und die beiden Landräte der Landkreise Forchheim und Bamberg nun über die Technik informiert.

Warnung vor giftigen Dämpfen

Sollte etwa ein Gefahrguttransporter auf der A73 bei Hirschaid verunfallen, könnte der Katastrophenschutz für den Landkreis eine Warnung vor giftigen Dämpfen veranlassen. Gewarnt werden dann alle, die ihre App auf das Gebiet eingestellt haben oder die sich in dem Bereich aufhalten und die Standortaktualisierung bei der App eingeschaltet haben.

Probemeldung am Samstag

Auch Gemeinden können über die App warnen. Beispielsweise, wenn es nötig wäre, in einem bestimmten Gebiet das Trinkwasser abzukochen. Am Samstag hat das Landratsamt Bamberg für 15.15 Uhr eine Probe-Warnmeldung angekündigt.

Warn-App NINA

Die Notfall-Informations- und Nachrichten-App ist direkt an das Modulare Warnsystem (MoWaS) des Bundes gekoppelt. Sie wurde vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe entwickelt. Gibt es in bestimmten Bundesländern extremes Hochwasser oder auch eine Bombenentschärfung, so können entsprechenden Warnungen dazu ebenfalls über NINA herausgegeben werden. Außerdem gibt die App auch Hinweise für das richtige Verhalten im Notfall. Auf NINA setzen bisher beispielsweise Ansbach, Starnberg, der Landkreis Dillingen, Dachau und die Stadt Augsburg.