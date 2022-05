App aus Nürnberg will für weniger Verkehr und Staus sorgen

Die beiden Brüder Malte und Johannes Andree haben zusammen mit Nino Handler die App uRyde entwickelt. Das Ziel: den Verkehr in der Metropolregion Nürnberg verringern. Im Schnitt sitzen in jedem Auto nur 1,1 Personen. Das geht besser, sind sich die drei sicher und haben deswegen die Mitfahr-App entwickelt.

Anfragen in Echtzeit

Ihre App uRyde dient als Navi. Gleichzeitig kann der Fahrer sehen, wer auf der Route mitfahren will – und das in Echtzeit. Aber auch länger im Voraus geplante Fahrten sind möglich. Die Spritkosten werden zwischen Fahrer und Fahrgast geteilt. Der Mitfahrer zahlt über die App 14 Cent pro Kilometer. Nutzen kann die Anwendung allerdings nicht jeder in der Region. Nur die Mitarbeitenden von Partnerunternehmen können sich registrieren.

Sicherheit großes Thema bei Mitfahr-App

Unter anderem kooperieren Siemens Healthineers, Adidas und die Stadt Erlangen. Aber auch die Studenten der Uni Erlangen-Nürnberg können die App nutzen. Der Hintergrund: Das Mitfahren ist ein sensibles Thema. Die Sicherheit wichtig. "Der Arbeitgeber des Fahrers und Mitfahrers und ihre E-Mail-Adressen sind hinterlegt. Umfragen zeigen, das schafft Vertrauen", sagt Malte Andree. Zudem bewerten sich Fahrer und Fahrgäste gegenseitig.

Weniger Autos, weniger CO2

Rund 130.000 Menschen in der Region können sich bei der Mitfahr-App registrieren – und das kostenlos. Das Start-up hat berechnet, dass schnell 35.000 Autos weniger in der Metropolregion unterwegs sein könnten. Das entspricht einer Schlange an Autos von Erlangen bis München. Zudem könnte so innerhalb eines Jahres 100.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Das klappt aber nur, wenn auch viele mitmachen.

Weitere Mitfahrbörsen

Angebote für Mitfahrgelegenheiten sind in der Region nicht neu, seit 2010 gibt es zum Beispiel die Online-Mitfahrzentrale der Metropolregion Nürnberg. In der Region München können Pendler ihre Fahrten wiederum bei RideBee einstellen.

Die Gründer von uRyde setzen auf ihre Echtzeitanzeige und die leichte Bedienbarkeit. Zudem ist beispielsweise auch der Öffentliche Nahverkehr in der App verknüpft. Die Gründer haben auch schon neue Ziele vor Augen. Ihre Anwendung ist schnell auf andere Städte übertragbar – auf Berlin oder Wien zum Beispiel.